Jaroslav Naď pôjde vypovedať, na výsluch sa teší. Tvrdí, že zásah neprišiel z Bruselu

Demokrati o pokuse zadržať Jaroslava Naďa Video Zdroj: ta3

Podobne postupovala podľa Naďa aj Česká republika v rámci muničnej iniciatívy či Nemecko, a dokonca aj USA. „Skupujú voľnu muníciu na trhu a dávajú ju na Ukrajinu, len im to neprepláca EÚ, keďže v nej nie sú. Nám to dokonca preplatila EÚ. Tak sa pýtam, kde je tam trestný čin? Ja sa celkom teším na to stretnutie na polícii, lebo pri všetkej úcte, netuším. Jediné čo mi napadlo bolo to, že by si niekto poza bučky dohodol nejakú províziu za nákup munície,“ uviedol Naď, ktorý si však nemyslí, že by toto niekto spravil. „Nech ide na celý život do basy ten človek, ktorý to urobí. Lebo padni komu padni. Ale naozaj si nemyslím, že by to niekto urobil, pretože jediný cieľ, ktorý sme vtedy mali, bolo pomôcť napadnutej Ukrajine, aby sme nedopustili, že Rus príde na našu hranicu. Kde tam je trestný čin?“ dodal Naď.

Čítajte aj Akcia Darca. Kto sú zadržaní zo špičiek obrany? Dvoch už prepustili bez vznesenia obvinenia. Naď: O dva týždne som k dispozícii

Naď reagoval aj na výroky o tom, že na Ukrajinu sa darovala munícia určená pre Ozbrojené sily (OS) SR. „Munícia bola odkúpená na základe rozhodnutia vlády, ja som si to z prsta nevycucal, ani náčelník Generálneho štábu OS SR. Vláda vedela, že je to nakupované s tým, že sa to daruje na Ukrajinu. To bol informovaný súhlas vlády. Čo to tu splietajú o nejakom nákupe pre OS SR,“ uviedol Naď. Vysvetlil, že štát nakúpil do svojho majetku muníciu a na základe rozhodnutia vlády ho poverili, aby podpísal darovaciu zmluvu Ukrajine. „Ukrajina potvrdila prijatie nielen u nás ale aj v Bruseli a na základe toho nám z Bruselu preplatili sumu do našej štátnej pokladnice. Kde je tam trestný čin?“ zopakoval Naď s tým, že do českej muničnej iniciatívy sa zapojilo približne 30 krajín a postupujú rovnako.

Naď súčasne vysvetlil, že dovolenku v Kanade si plánoval od začiatku roka. Reagoval tak na nepravdivé informácie o tom, že „zdúchol“ po tom, čo zistil, že po ňom niekto ide. Ako dôkaz ukázal aj potvrdenie od cestovnej spoločnosti, cez ktorú si kupoval letenku 27. februára. „Tak ak som ja 27. februára vedel, že 18. júna ma príde niekto zadržať, potom môžme zrušiť všetky SISky, vojenské spravodajstvá aj všetky ostatné tajné služby nielen slovenské ale aj zahraničné, lebo také spravodajské informácie, ako mám ja, nemá nikto iný. Vtedy ani vyšetrovatelia ani Úrad Európskej prokuratúry netušili, že budú v tejto veci robiť nejaké úkony,“ zdôraznil Naď.

Šutaj Eštok: "Nejde o žiadnu politickú objednávku, pán Naď svojím konaním pripravil SR o miliardy eur Video Zdroj: TASR

Súčasne zopakoval, že doposiaľ bol na každom výsluchu, na ktorý ho predvolali, a súčinný bude aj naďalej. „Jedinýkrát sa nestalo, a ani sa nestane, že keď ma polícia požiadala o súčinnosť, výsluch, svedectvo, že by som neprišiel. Takých výsluchov som absolvoval desiatky,“ uviedol Naď. V tomto konkrétnom prípade mu však nikto nevolal ani nedoručil predvolanie. „Rovno invazívny zásah pred šiestou ráno u mňa doma. Napriek tomu, keďže vnímam okolo seba snahu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) a ďalších ľudí jemu blízkych kriminalizovať mňa a našu stranu, tak som počítal, že sa niečo takéto môže stať.

Preto som dopredu informoval na svojich sociálnych sieťach, že idem na dovolenku,“ doplnil Naď, ktorý pridával príspevky aj priamo z Kanady. „Keď som taký nebezpečný, že ma bolo treba zadržať, tak hádam policajti sledovali moje sociálne siete. Keď som bol taký nebezpečný, že ma bolo potrebné zadržať ale zároveň nesledovali moje siete, tak asi potom zlyhali. Alebo išlo o teátro? Potrebovali urobiť teátro na ulici ráno pred šiestou. Nečudoval by som sa, keby bol dohodnutý niekde nejaký paparazzi, ktorý ma mal nafotiť, ako ma berú policajti do auta. Asi taký bol scenár, ktorý mal v hlave Šutaj Eštok,“ doplnil predseda Demokratov.

Naď súčasne upozornil, že disponuje informáciami, ktoré hovoria o tom, že to nebolo na žiadosť Úradu Európskej prokuratúry, ale na základe iniciatívy slovenskej polície. Úrad európskeho prokurátora žiadal len o to, aby sme boli vypovedať, a to by mi stačilo zatelefonovať,“ povedal Naď a zdôraznil, že sa nemá pred čím schovávať a vždy spolupracoval s políciou. Svojho právneho zástupcu Petra Kubinu preto požiadal, aby kontaktoval Policajný zbor, aby mu stanovili termín výsluchu. „Veľmi rád naň prídem a porozprávam o tom, ako vlády Smeru za drobné rozdávali muníciu z našich skladov a nechávali zarábať ich blízke osoby,“ dodal Naď.

Policajti sú podľa neho zneužívaní vládnou mocou na politický boj. „Šutaj Eštok potreboval zastaviť prepad preferencii, pretože nič nepadá rýchlejšie, ako preferencie Hlasu,“ vyhlásil Naď. Podľa predsedu Demokratov je zaujímavé, že medzi ôsmimi ľuďmi, ktorí mali absolvovať výsluch, bol aj náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko, ktorého však nezobrali tak, ako to chceli urobiť jemu. „Tak mňa mali zobrať z domu, ale náčelníka nie, ten mohol prísť normálne na telefonický dohovor? Tak to je trošku nepomer. Prečo?“ dodal Naď.