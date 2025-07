Krajský súd v Žiline znížil trest matke za vraždu novorodenca v Rajci, ku ktorej došlo vlani

Krajský súd (KS) Žilina v utorok definitívne rozhodol v prípade vlaňajšej vraždy novorodenca v Rajci. Obžalovanej Lucii L. znížil trest, a tak si za obzvlášť závažný zločin vraždy namiesto pôvodných 17 rokov odpyká trest odňatia slobody v trvaní 14 rokov so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia. Rozsudok je právoplatný.