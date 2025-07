Cyril, Metod a Kaliňák. Obrana chystá šou na Devíne za trištvrte milióna. Šéf agentúry: Za to spravíte koncert Stinga

Kaliňák o príprave na oslavy SNP a o oslavách Cyrila a Metoda Video Zdroj: MO SR

Odkedy sa moci ujala štvrtá vláda Roberta Fica (Smer), ide už o druhé oslavy Cyrila a Metoda na Devíne. Kým vlani ich na počesť solúnskych bratov organizoval rezort ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) za 456-tisíc eur, tento rok prevzalo velenie nad výrazne drahším podujatím ministerstvo obrany Roberta Kaliňáka (Smer). Úlohu mu vláda pridelila pred dvoma týždňami.

Koľko stoja štátne akcie

Kaliňák dostal na starosť festival zorganizovať a vyčleniť vojakov, ktorí pomôžu s prípravami. Kabinet mu na to „odklepol“ trištvrte milióna eur. V schválenom materiáli sa uvádza len stručne, že finančné zabezpečenie osláv pozostáva z prenájmu areálu hradu Devín, bezpečnostných opatrení, zarátali odpadové hospodárstvo, sprievodné aktivity pre návštevníkov, honoráre pre účinkujúcich a produkčné, materiálne a logistické zabezpečenie.

Hoci sa má o sumu 750-tisíc eur podeliť s ďalšími dvoma ministerstvami, vnútro a zdravotníctvo si z koláča príliš veľa neodkroja. Rezortu vnútra, ktorý má zabezpečiť ochranu návštevníkov, vláda vyčlenila 20-tisíc a zdravotníctvu 10-tisíc eur. Zvyšných 720-tisíc má k dispozícii obrana.

Prečo chystá kultúrne podujatie silový rezort, nie je jasné. Projekty ministerstva pod vedením Roberta Kaliňáka v posledných rokoch presahujú výraz obrana. Rezort stavia nielen nemocnicu v Prešove, participovať bude aj na tej vo Vajnoroch. Pod palcom mal minuloročné okrúhle výročie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici za 2,7 milióna aj tohtoročné májové celoštátne oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom na letisku v Piešťanoch za 705-tisíc eur. Ako minister včera avizoval, oslavy SNP zhruba za 640-tisíc bude mať pod palcom aj tento rok.

V schválenom materiáli sa uvádza, že tento rok uplynie od príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy 1 162 rokov. I keď ani zďaleka nejde o okrúhle výročie, štát považuje za mimoriadne dôležité pripomínať si ich význam a prínos. Vyzdvihuje, že misia vierozvestcov zaviedla ako bohoslužobný jazyk staroslovienčinu, čo ovplyvnilo šírenie kresťanstva, a že stáli za vytvorením cirkevnej organizácie a podriadením Veľkej Moravy pod pápežskú moc.

„Mimoriadny život a pozoruhodné dielo oboch svätcov si zasluhuje každoročné pripomenutie, ktoré prispeje k udržiavaniu a prehlbovaniu pozitívnej národnej pamäťovej stopy, s osobitným zreteľom na príslušníkov mladšej a mladej generácie,“ píše sa v návrhu.

Návrat Fica

Atmosféra na Devínskom hrade bola minulý rok komornejšia. Vstup mali povolený len ministri, poslanci či veľvyslanci. Verejnosť a médiá mohli sledovať akciu len z briežka alebo v televízii. Galavečer hostil folkloristov, na pódiu zaspieval poslanec Smeru Dušan Jarjabek a s príhovormi vystúpil traja najvyšší ústavní činitelia.

Za prísnych bezpečnostných opatrení na pódiu prvýkrát od atentátu v Handlovej verejne vystúpil premiér. Na hradnom kopci načrtol pred rokom plány meniť ústavu a postaviť silnejšiu hrádzu „nezmyselným progresívnym a liberálnym ideológiám“.

Do roka a do dňa sa však jeho ambíciu naplniť nepodarí, keďže novelu, ktorá by zakotvovala v základnom zákone štátu „len dve pohlavia“, poslanci presunuli na september. Návrh rozvíril vody v koalícii, keď ju odmietol poslanec Hlasu Ján Ferenčák, ale aj v inak v súdržne sa tváriacej časti opozície. Z KDH odmietli „sadnúť na lep Smeru“ – ako mu vyčítali, len dvaja zákonodarcovia, a to František Mikloško a František Majerský.

Piecť budú vola

Charakter tohtoročných osláv má byť už iný, štát ich chce otvoriť širokej verejnosti. Vládny materiál hovorí, že akcia bude mať dve časti. Podujatie pre verejnosť so začiatkom predpoludním a večerný slávnostný program. Zrejme už bez turistov. Na Devíne bude počas dňa „festival histórie, umenia, zvykov, ľudovej tvorivosti, ekuménie, edukácie, dobových momentov, ale aj nevšedných zážitkov určených pre mladých i starších, rodiny s deťmi“.

Pod hradom a v jeho areáli bude 15 stanovíšť s ukážkami šermovania, vrhaním sekier, konským sprievodom. Organizátor sľubuje fotobúdku, dielňu hlaholiky, ale aj razbu mince, sokoliarov a ochutnávku podpecníkov. Čerešničkou na torte má byť celodenné opekanie vola a jeho ochutnávka.

V programe pódia, ktorý zverejnilo ministerstvo obrany, sa účinkujúci opakujú – dvakrát zaznie historická hudba, dvakrát bude bábkové divadlo, dvakrát vystúpi aj etnologička Katarína Nádaská. Na podvečer je naplánovaný jednorazovo šerm. Vstup je voľný a zadarmo bude aj kyvadlová doprava na Devín. Veľká paráda so živým prenosom na LED obrazovkách sa začne až so západom slnka. Organizátor ráta, že za dobrého počasia prídu „tisíce“ ľudí.

Hrad na týždeň uzavreli

Výdavky zatiaľ ministerstvo tají a na čo presne minie 750-tisíc eur, neuvádza. Neodpovedalo ani na otázky Pravdy, či vysúťažilo na organizáciu konkrétnu spoločnosť ani či sumu zaráta do výdavkov NATO, ku ktorým nás zaväzuje členstvo v aliancii.

Známa je len zmluvná suma, za ktorú si Kaliňákov rezort prenajme pamiatku od Múzea mesta Bratislavy, ktoré areál spravuje. Pre jednodňové cyrilo-metodské oslavy je hrad zatvorený týždeň. „Cena prenájmu je 56 600 € + DPH, hrad je prenajatý na osem dní, od 30. 6. 2025 od 8.00 do 8. 7. do 7.00. Od utorka 8. 7. bude hradný areál opätovne otvorený v štandardnom režime,“ uviedlo pre Pravdu múzeum prostredníctvom hovorcu hlavného mesta Petra Bublu.

Osemdňové uzavretie hradu kritizovala opozičná poslankyňa z SaS Martina Bajo Holečková, ktorá poukázala, že vlani štát zaplatil za prenájom 15-tisíc eur a teraz to bude 70-tisíc eur. Zatvoriť jednu z najväčších turistických atrakcií počas prázdnin považuje za absurdné. Vysvetlenie vyššej sumy poskytlo bratislavské múzeum. „Tento rok je lokalita prenajatá na výrazne dlhšie obdobie ako minulý rok, preto sa cena prenájmu líši,“ spresnilo. Zmluva je dostupná v Centrálnom registri zmlúv.

Čo na sumu hovoria agentúry?

Keďže financie vyčlenené na oslavy oproti minulému roku narástli o 294-tisíc eur, vznikli otázky, či to v čase uťahovania opaskov nie je až príliš veľa. Pravda oslovila viacero eventových agentúr, aby odhadli, v akých sumách sa môže organizácia podľa dosiaľ zverejneného programu a sprievodných aktivít pohybovať.

„Čo sa týka vami uvedených položiek, nie je zrejmé, akí interpreti budú súčasťou podujatia, bolo by vhodné poznať detaily programu podujatia. V každom prípade z nižšie uvedených položiek je zrejmé, že suma 750-tisíc je vysoko preexponovaná a podujatie takého ‚lokálneho’ charakteru je možné zrealizovať za tretinovú cenu,“ uviedol pre Pravdu riaditeľ agentúry Grape PR Richard Fides.

Domnieva sa, že ide o mimoriadne premrštený rozpočet na podujatie tohto charakteru. „Úprimne, ani si nepamätám, že by niektorá z agentúr historicky pracovala v slovenských reáliách s takýmto rozpočtom pri usporadúvaní open air eventu. Za trištvrte milióna eur je možné plne pokryť produkciu takého hudobného formátu, ako je koncert Stinga,“ zhodnotil.

Na otázku, aké veľké podujatie možno pripraviť za 750-tisíc, je ťažké povedať. Prezident Asociácie BTL, ktorá združuje eventové agentúry, a šéf Leopard Production Tomáš Ručkay hovorí, že to záleží na okolnostiach a zadaní. Rozdiel je robiť projekt pre komerčného klienta, kde je súčasťou aj catering, a iné je robiť napríklad festival. Navyše, zásadná časť rozpočtu sa ukrýva vo večernom programe, ktorý ministerstvo ešte nezverejnilo.

„V danom popise nie je úplne jasné, čo je súčasťou večerného programu, ako je postavený program na hlavnom stagei, akí umelci a akej kategórie tam budú vystupovať, či je súčasťou VIP zóna vrátane cateringu, a či sú v cene zahrnuté aj náklady na vysielanie, v každom prípade takýto budget určite patrí medzi veľmi zaujímavé a keby sme mali príležitosť, radi by sme sa oň uchádzali,“ uviedol pre Pravdu.

Kaliňák: Sú to efektívne minuté peniaze Minister obrany považuje rozpočet vo výške 750-tisíc eur za absolútne efektívne minuté peniaze. S inými podujatiami by to neporovnával. Argumentuje tým, že program je pre všetkých zadarmo a zaplatiť musia aj účinkujúcich. Kritiku nákladov považuje za napadnutie snáh otvoriť oslavy, výročia a dôležité pamätníky verejnosti. Domnieva sa, že oslavy SNP, ktoré boli v minulosti pod „obrovskou bezpečnostnou ochranou, zavreté pred verejnosťou“, mohli mať vyššie náklady väčšie. „Treba povedať, že minimálne 30 až 40 percent toho rozpočtu je pre mesto Bratislava, pre Slovenskú televíziu, pre ostatné ministerstvá – zdravotníctva, školstva. Zoberte si len, že nájom priestoru na Devíne je 70-tisíc, 140-tisíc máte DPH. Myslím, že keď odrátate všetky veci, tak ten samotný večerný program je niekde na úrovni 230– až 240-tisíc eur,“ uviedol. Za celodenný program pre deti a mládež je to podľa jeho slov „absolútne adekvátne“.

Čo je na podujatiach najdrahšie

Najnákladnejšími zložkami produkcie podujatí sú podľa Fidesa odmeny pre účinkujúcich. Pri domácich interpretoch je suma obvykle nižšia. „Čo sa týka produkcie eventov, zvyčajne najdrahšími položkami sú honoráre interpretov, ak hovoríme o zahraničných hudobných stars, speakroch či headlineroch podujatí,“ vymenoval.

Druhou nákladnou položkou je podľa Fidesa prenájom priestorov a technické zabezpečenie. Sumy sa rôznia v závislosti od toho, či sa prenajíma hala, zámok, alebo štadión, a zohľadňuje sa v nich aj dĺžka prenájmu. Ako ďalej vysvetlil, pod technické zabezpečenie patrí pódium, svetlá, zvuk, LED steny, záložné zdroje v prípade výpadku elektriny, ale aj audiosystém, kamerové produkcie a podobne.

Treťou finančne najnáročnejšou položkou je obvykle produkčný tím spolu s technikmi, koordinátormi, pódiovým personálom, hosteskami a ochrankou. Časť rozpočtu na podujatie zhltnú podľa Fidesa marketingové náklady na interiérovú reklamu, napríklad v nákupných centrách a dopravných prostriedkoch, a tiež na vonkajšiu reklamu na oslovenie cieľovej skupiny. Ďalšou položkou sú cateringové služby, licencie, poistenie a povolenia na organizáciu podujatia.

Ručkay súhlasí, že najdrahšími položkami pri tomto type podujatí bývajú umelecké vystúpenia na hlavnom pódiu, no aj jeho stavba, zvuk, obraz a bezpečnostná služba. „Z programu sú vidieť iba sprievodné aktivity, čo sú položky, ktoré nemajú až taký zásadný vplyv na celkový rozpočet, nakoľko sa pohybujú rádovo v tisícoch eur. Často ide o dobrovoľníkov alebo o ľudí, ktorí tam priamo predávajú svoje produkty, a teda za nich organizátor neplatí,“ uviedol šéf asociácie.

Čítajte viac Najdrahšie oslavy SNP v histórii: vláda vyčlenila rekordnú sumu, v Banskej Bystrici budú F-16 aj ohňostroj

Veľký skok nie je adekvátny

Ručkay však poukázal, že cena za oslavy oproti vlaňajšku výrazne narástla. „Osobne som toho názoru, že pokiaľ doteraz stačili aj výrazne nižšie financie, tak takýto veľký skok mi nepríde adekvátny – a to aj vzhľadom na to, že štát má kde efektívne využiť tieto prostriedky. Určite by o tom vedeli viac povedať mestské organizácie, ktoré sa takýmito akciami zaoberajú a nedisponujú ani zďaleka takýmito rozpočtami,“ podotkol Ručkay.

Podujatie s podobnými sprievodnými aktivitami, aké budú v sobotu na Devíne, sa pravidelne koná v centre hlavného mesta. Bratislavské korunovačné dni, ktoré pripravuje organizácia Bratislava Tourist Board, trvajú spravidla tri dni. Návštevníci majú možnosť pozrieť si nielen sprievod, ale aj scénické vystúpenia so šermom, s tancom, dobovou hudbou, lovom na koni či ukážkami výcviku dravcov. Trojdňové podujatie vyjde podstatne menej ako jeden deň v podaní štátu na sútoku Moravy a Dunaja.

„Magistrát poskytol na organizáciu Bratislavských korunovačných dní 40 000 eur. Zvyšné zdroje na organizáciu podujatia sú z dotácie ministerstva cestovného ruchu a športu a od partnerov podujatia. Program podujatia je už niekoľko rokov trojdňový a celková výška rozpočtu podujatia sa pre tento rok pohybovala na úrovni zhruba 120-tisíc eur (vrátane dotácie a príspevkov partnerov),“ ozrejmil Bubla.

Opozícia hovorí o papalášizme

Za nadmerne vysokú považujú vyčlenenú sumu opozičné strany PS a SaS, ktoré hovoria o prejave papalášizmu. Kritizujú, že štát vyčlenil na oslavy dvojnásobok sumy ako minulý rok, hoci konsoliduje verejné financie. Príchod Cyrila a Metoda si však podľa opozície treba uctievať. „Ale v tomto čase, keď štát nemá peniaze, je zadlžený a nevie sa z dlhu vyhrabať, je to papalášizmus,“ reagoval líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Opozícia sa tiež pýta, čo majú oslavy vierozvestcov spoločné s obranou. Ficov kabinet podľa Šimečku odlieva peniaze určené pre vojakov na nesúvisiace ciele. PS, SaS a KDH po okrúhlom stole u prezidenta Petra Pellegriniho k obranným výdavkom žiadali, aby vznikla komisia, ktorá bude monitorovať a určovať priority obranných výdavkov.

Podľa Kaliňáka však suma premrštená nie je, keďže chcú urobiť podujatie pre širokú verejnosť s celodenným programom. „Minulý rok boli náklady približne polovicou tejto sumy, no týkali sa len večerného programu,“ povedal po schválení návrhu.