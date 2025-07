Stáž alebo diplomovka? Drucker chce dať už od budúceho roka vysokoškolákom na výber

Ministerstvo školstva chce zaviesť flexibilné vysokoškolské štúdium, ktoré umožní kombinovanie rôznych foriem výučby zohľadňovaných pri uznávaní kreditov. Pre študentov sa má zaviesť aj možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. O forme záverečnej práce by rozhodla vysoká škola (VŠ), ktorá by zohľadňovala špecifiká príslušného študijného odboru. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).