„Máte pílu? Nie.“ Štátne lesy predávajú drevo aj firmám bez spracovateľských kapacít, tvrdí SaS

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky predávajú drevo aj spoločnostiam, ktoré nemajú spracovateľské kapacity. Naopak, spracovateľské závody v SR nemajú dostatok drevnej hmoty, pretože sa vyváža nespracovaná vo forme guľatiny zo Slovenska. Uviedli to predstavitelia opozičnej SaS Branislav Gröhling a Alojz Hlina. Lesy SR tak podľa nich porušujú vlastnú obchodnú politiku, podľa ktorej sa má drevo predávať len spracovateľom.

SaS: Kšefty v Štátnych lesoch pokračujú, minister Takáč sa schováva Video

„Slovenské spracovateľské závody nemajú dostatok drevnej hmoty, krachujú, štát im hádže polená pod nohy. Kvalitná guľatina končí niekde v cudzine bez pridanej hodnoty, bez práce, bez našich ľudí, bez daní pre náš štát. Preto sme sa rozhodli, že budeme ako strana SaS žiadať audit obchodnej politiky v Lesoch Slovenskej republiky. Budeme žiadať zavedenie mechanizmu, ktorý zaručí, že slovenské drevo zostane pre slovenské píly a podnikateľov a tiež poslanecký prieskum v Lesoch SR,“ priblížil predseda SaS Gröhling.

Lykožrútová kalamita v Čiernom Balogu Video

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer) v tejto veci podľa neho nerobí „absolútne nič“. „Mlčí, schováva sa, dokonca odmieta chodiť aj do diskusie s Alojzom Hlinom, pretože sa bojí tých faktov, ktoré by nevedel obhajovať,“ podčiarkol Gröhling.

„Investigatívou sme zistili, že z prvých desiatich najväčších odberateľov dreva z Lesov SR, ktorí odoberajú a odoberú za tento rok hmotu približne v objeme 300.000 metrov kubických, traja nemajú pílu,“ spresnil poslanec parlamentu Hlina.

Čítajte viac Ministerstvo vnútra nakúpilo nábytok za takmer pol milióna eur. Žiaden luxusný tovar, ušetríme, odkazuje rezort

Podčiarkol, že Lesy SR majú obchodnú stratégiu, ktorú nikto nezrušil, len ju stiahol niekto z internetu. „A táto obchodná stratégia hovorila jasne, komu majú dávať kontrakty na odber hmoty, a to spracovateľom, lebo sú aj iné efekty z toho, že drevná hmota zostane tu a zostane spracovaná,“ doplnil Hlina.

Z odberateľských zmlúv podľa Hlinu vyplýva, že v slovenských štátnych lesoch rastie len veľmi nekvalitné drevo. „Podľa tých zmlúv ide 92 % v kategórii D a ako tzv. vláknina. Je zaujímavé, že čo to sú za lesy, že sa urodí len 8 % toho, z čoho sa dá vyrezať doska. Ostatné všetko musí ísť do vlákniny alebo do paliva. A potom idete lesom a vidíte pekné stromy,“ dodal Hlina.