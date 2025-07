Oslavy výročia SNP a cyrilo-metodské oslavy sú podľa Rašiho aj napriek konsolidácii nevyhnutné investície

Pripravované oslavy výročia Slovenské národného povstania a cyrilo-metodské oslavy sú podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas) nevyhnutné investície. Predseda parlamentu to uviedol po štvrtkovom rokovaní so samosprávami v reakcii na novinársku otázku. Myslí si, že pre konsolidáciu sa nedajú obmedziť všetky činnosti a pripomenutie týchto dejinných udalostí je pre národ dôležité.

Richard Raši reagoval na tlačovku splnomocnenca Kotlára Video

„Verím, že každý, kto tie oslavy uvidí, povie, že boli také, aké mali byť a že ani jedno euro nepadlo navnivoč. Ja som rád, že tieto oslavy sa robia. Je to dôležité možno ani nie pre nás, lebo my si mnohé veci pamätáme, ale možno pre naše deti, ktoré splývajú v nejakom európskom mixe a živote na sociálnych sieťach, čiže ja to považujem za dôležitú vec,“ uviedol Raši.

Vláda vyčlenila na organizáciu celonárodných cyrilo-metodských osláv 750-tisíc eur. Organizáciu má na starosti rezort obrany. Slávnosti sa uskutočnia v sobotu v areáli hradu Devín. V rámci programu sa od 11.00 h uskutoční prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer sa od 21.00 h uskutoční slávnostný program s priamym prenosom na STVR.

Kabinet tiež schválil vyše 636.000 eur na oslavy 81. výročia SNP v Banskej Bystrici. Naplánované sú na 29. augusta.