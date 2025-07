Smer bude zvážať ľudí na Devín autobusmi, tvrdí Holečková. Hovorí o zneužití štátnych peňazí

Areál Hradu Devín je pre prípravy Cyrilo-metodských osláv zatvorený, štát na ne vyčlenil 750-tisíc eur Video Zdroj: Ivan Majerský / TV Pravda

„Smer bude na oslavy na Devíne zvážať ľudí autobusmi. Takto presne sa zneužívajú peniaze nás všetkých,“ uvádza Holečková na sociálnej sieti. Podľa jej slov minister obrany Robert Kaliňák zorganizoval oslavy za 750-tisíc eur ako „štátne oslavy Cyrila a Metoda“ a na miesto konania majú byť zvážaní najmä voliči Smeru.

Príspevok zároveň poukazuje na kolíziu termínov medzi oslavami na Devíne a cirkevnou slávnosťou v Nitre. „V sobotu o 10:00 bude v Nitre na námestí slávnostná svätá omša, kde budú tisícky ľudí. A viete, kedy odchádzajú autobusy z Nitry? Správne, presne o 10:00,“ píše autor, pričom kritizuje, že potenciálni účastníci omše budú namiesto toho presunutí na „stredoveké slávnosti“ v hlavnom meste.

Zároveň ironicky spochybňuje kresťanské profilovanie vládnej strany: „Lebo presne takíto kresťania sú Fico a spol…“ dodala poslankyňa.

Kaliňák o príprave na oslavy SNP a o oslavách Cyrila a Metoda

Balík 750-tisíc eur určených na celonárodné cyrilo-metodské oslavy na hrade Devín sú efektívne minuté peniaze. Zdôraznil skôr to minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Novinárom počas stredajšieho rokovania vlády povedal, že program bude pre návštevníkov zadarmo, čo si tiež žiada náklady.

„Všetko pre tých, ktorí sa prídu pozrieť, bude úplne zadarmo, čo v niektorých iných prípadoch nebýva,“ povedal Kaliňák s tým, že všetkých účinkujúcich treba zaplatiť. „Minimálne 40 alebo 30 percent rozpočtu je pre mesto Bratislava, pre Slovenskú televíziu, pre ostatné ministerstvá, pre ministerstvo zdravotníctva, školstva. Zoberte si, že len nájom priestoru na Devíne je 70.000 eur, 140.000 eur máte DPH. Čiže myslím si, že keď odrátate všetky veci, tak samotný večerný program je niekde na úrovni 230 až 240-tisíc eur,“ priblížil minister pred novinármi. „A čo sa týka celodenného programu pre mládež a decká, je to absolútne adekvátne,“ doplnil.

Hnutie Slovensko označilo oslavy za stranícku šou

Opozičné hnutie Slovensko označilo sobotné (5. 7.) cyrilo-metodské oslavy na Devíne za stranícku šou. Opakuje, že organizácia osláv je predražená. Poslanci z hnutia Slovensko Gábor Grendel a Roman Mikulec tiež poukázali na to, že pre verejnosť bude prístupná len dolná časť hradu Devín, horná má ostať uzavretá.

Grendel pripomenul, že výdavky na oslavy sú „premrštené“ v čase, keď sa od ľudí očakáva šetrenie. „Ministerstvo obrany týmto v podstate organizuje stranícku predvolebnú kampaň za štátne peniaze,“ skonštatoval a pripomenul, že oslavy budú stáť až 750-tisíc eur, pričom vlani podujatie stálo 450.000 eur a organizovalo ho ministerstvo kultúry namiesto ministerstva obrany. Hnutie upozornilo, že hrad Devín je od 1. do 7. júla uzavretý z dôvodu prenájmu ministerstvom obrany. V sobotu má byť sprístupnená len dolná časť hradu, horná ostane verejnosti uzavretá. „Tam sa bude konať papalášska žúrka za trištvrte milióna eur,“ skonštatoval Mikulec.

V rámci programu je v sobotu od 11.00 h pripravená prezentácia histórie, ukážky remeselníckej výroby i prípravy stredovekých jedál, návštevníci budú môcť tiež spoznať pisársku dielňu hlaholiky. Večer od 21.00 h sa uskutoční slávnostný program s priamym prenosom na STVR. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) argumentoval, že oproti minulému roku sú tento rok oslavy celodenné. Časť rozpočtu ide podľa neho pre mesto Bratislava, ďalej pre Slovenskú televíziu aj iné ministerstvá. Nájom priestoru na Devíne je podľa neho 70-tisíc eur. Samotný večerný program bude podľa neho stáť 230-tisíc až 240-tisíc eur.

Hnutie Slovensko kritizuje aj ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas). Tvrdí, že chce svojimi krokmi zlikvidovať cirkevné školstvo. Poslanec hnutia Marek Krajčí na tlačovej konferencii pripomenul, že ak by sa katolícke či evanjelické školy stali tzv. verejným poskytovateľom výchovy, neprídu o peniaze, no mohli by prijímať žiakov len z prideleného obvodu. Ak by prijímali žiakov zo širšieho okruhu, prišli by o 20 percent z tzv. normatívneho príspevku. To by mohlo podľa Krajčího znamenať, že tieto školy by museli pýtať vysoké poplatky od rodičov, aby vôbec škola prežila. Vyzval ministra, aby plánované kroky dôkladne prehodnotil a nastavil ich tak, aby nezničil to, čo už dobre funguje. Podľa poslanca je prirodzené, že cirkevné školy majú široký záber pri prijímaní žiakov a poskytujú napríklad vzdelávanie aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.