Pozor na vodu, jedlo a komáre, aby sa dovolenka nezmenila na katastrofu. Ako sa brániť parazitom a infekciám pri cestovaní?

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a tisíce Slovákov smerujú k moru, do hôr či na exotické výlety. Okrem opaľovacieho krému, cestovného poistenia a pasu by však v batožine nemala chýbať ani poriadna dávka opatrnosti. Letné mesiace totiž prinášajú zvýšené riziko rôznych infekcií vrátane tých, ktoré spôsobujú parazity. Mnohé z nich si ľudia nevedomky prinesú ako nežiadaný suvenír – vo forme kožných vyrážok, črevných problémov či dokonca červov v oku alebo srdci. Na čo všetko si treba dať počas letného oddychu pozor, aby sa dovolenka neobrátila na katastrofu?

Diagnostikoval smrteľnú amébu u Tomáška. Parazitológ Ondriska v Ide o pravdu: Kam neodporúča cestovať a aké sú nové infekcie na Slovensku? Video Zdroj: TV Pravda

Letné obdobie láka ľudí do prírody, s pobytom vonku však často súvisia aj zdravotné riziká. Parazitológ František Ondriska upozorňuje, že nejde len o hrozby z ďalekých trópov. „Letné obdobie vždy prináša zvýšené riziko infekcií – nielen parazitárnych, ale aj bakteriálnych či vírusových. U nás síce črevných parazitov nie je toľko ako inde, no nemôžeme to podceniť,“ vysvetľuje odborník. Niektoré nebezpečné parazity sa už vyskytujú aj na Slovensku a ich počet stúpa. Prevencia pritom často spočíva v jednoduchých opatreniach – hygienických návykoch, repelentoch či predcestovnom poradenstve.

Pozor na kliešte a komáre

Nebezpečenstvo podľa odborníka spočíva najmä v častejšom pohybe ľudí v prírode. Tradične najväčšie riziko predstavujú kliešte, ktoré prenášajú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Výskyt týchto parazitov nie je viazaný len na leto, no práve v teplých mesiacoch sa viac pohybujeme v ich prirodzenom prostredí.

V posledných rokoch sa k nim pridali aj komáre ako nositelia nových parazitických ochorení. Od roku 2007 sa na Slovensku eviduje dirofilarióza, ktorú spôsobuje dlhý červ prenášaný komármi. „Je to parazit, ktorý sa motá pod kožou, postupne rastie a niekde vytvorí hrčku. Máme niekoľko prípadov, že sa tento parazit zatúlal až do oka," hovorí odborník. Vysvetľuje zároveň, že liečba je pomerne jednoduchá – lekár vytiahne parazita a skončí sa to.

Ešte vážnejší je srdcový červ (Dirofilaria immitis), ktorý môže spôsobiť smrteľné komplikácie u psov aj u ľudí. „Jeden prípad sa skončil pľúcnym ochorením spôsobeným týmto parazitom. Ide o nový výskyt, s ktorým treba počítať,“ hovorí Ondriska.

Svrab sa šíri rýchlo

V médiách nedávno rezonovala správa o šírení svrabu v Taliansku. Hoci ide o nepríjemné kožné ochorenie, parazitológ nepovažuje situáciu za dôvod na rušenie dovoleniek. „Nie je to len taliansky problém – výskyt stúpa aj vo Francúzsku, v Nemecku či Chorvátsku. Svrab má svoj cyklus výskytu a aktuálne sme pravdepodobne na začiatku jeho nárastu,“ uvádza.

Prípady sa najčastejšie vyskytujú v domovoch dôchodcov, ubytovniach či zariadeniach, kde je veľa ľudí v úzkom kontakte. Môže sa však preniesť aj cez posteľnú bielizeň alebo uteráky. „Už to nie je choroba len chudobných. Svrab sa vyskytuje aj v rozvinutých krajinách a treba ho brať vážne,“ dodáva.

Z pohľadu parazitológa patria medzi najrizikovejšie krajiny pre dovolenkárov tie, ktoré sa nachádzajú v tropickom a subtropickom pásme – najmä v Afrike, Ázii či Južnej Amerike. Informácie o výskyte ochorení v konkrétnych krajinách poskytujú špecializované strediská pre cudzokrajné choroby, ktoré by mal pred cestou kontaktovať každý cestovateľ. Najväčším strašiakom je podľa Ondrisku malária, na ktorú sa nezriedka zabúda.

Foto: Pexels - chie charon jazero, leto, deti, kúpanie, voda, more, dovolenka, cestovanie Ilustračná snímka

„Každý, kto cestuje do malarickej oblasti, by mal absolvovať profylaxiu. Ide o veľmi vážne ochorenie, ktoré môže mať fatálne následky,“ zdôrazňuje odborník. V jeho laboratóriu diagnostikovali niekoľko prípadov, z ktorých sa dva skončili smrťou. „Jedna mladá žena zomrela po návrate z raftingu v Zambii. Iný pacient sa nakazil v subsaharskej Afrike. Malária je nebezpečná – svojou frekvenciou dokonca vážnejšia ako niektoré vírusové infekcie,“ upozorňuje.

Parazitológovia sa často stretávajú s rôznymi „suvenírmi“, ktoré si ľudia prinesú z dovoleniek. Najčastejšie ide o črevné parazity, ktoré sa prejavujú zažívacími problémami. Okrem nich však u slovenských pacientov diagnostikovali aj leishmaniózu – ochorenie prenášané drobnými muškami. „To je zase ochorenie, ktoré postihuje kožný systém a vytvára vredy, ale môže spôsobiť aj orgánové postihnutie,“ vysvetľuje odborník. Hovorí, že na Slovensku diagnostikovali zatiaľ päť prípadov tohto ochorenia. „Bolo u ľudí, ktorí sa vrátili z Južnej Ameriky, a jeden prípad bol z okolia Dubrovníka,“ spresnil.

Zdôrazňuje však, že cestovanie za hranice automaticky neznamená riziko nákazy exotickou chorobou. Dovolenkári sa po návrate najčastejšie sťažujú lekárom na črevné ťažkosti, ale výskyt parazitov je zriedkavý, dodáva Ondriska.

Ako sa chrániť?

Riziko parazitárnych ochorení možno znížiť dodržiavaním základných hygienických návykov. Kľúčové je dôkladné umývanie rúk a plodov zo záhrad. „Napríklad parazity máme najčastejšie v zažívacom systéme. Teda keby sme zobrali črevné parazity, je to otázka osobnej hygieny, hygieny stravovania. Keď si zoberieme mrle, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v detských kolektívoch, tam detičky treba naučiť, aby si umývali ruky,“ odporúča odborník.

Niektoré parazity, ako sú škrkavky, môžu kontaminovať pôdu, uvádza ďalší príklad. „Vylučujú vajíčka hlavne v oblastiach, kde nie sú kanalizácie, a tie končia niekde v suchých záchodoch alebo žumpách. Potom sa to zase otočí do záhradiek," opisuje parazitológ. Preto treba ovocie a zeleninu dôkladne umývať, a to nielen počas dovolenky,“ zdôrazňuje.

V prípade pobytu v prírode alebo v rizikových krajinách Ondriska odporúča používať repelenty a moskytiéry. „Pokiaľ by človek išiel do malarických oblastí, treba pamätať na prevenciu,“ opakuje odborník.

Významná je aj prevencia proti toxoplazmóze – ochoreniu bežnému aj na Slovensku, ktoré môže ohroziť hlavne tehotné ženy a ľudí s oslabenou imunitou. „Našťastie v našich podmienkach je prevencia už zakotvená v zákone a rizikové skupiny sú monitorované,“ dodáva parazitológ.