Hlas mení adresu. Lukratívnu budovu opúšťa, sťahuje sa ďalej od centra. Kde sídla iné strany?

Koaličná strana Hlas sa rozhodla zmeniť sídlo. Kým doteraz sa jej členovia stretávali v bratislavskom Starom Meste na vychytenej adrese, po novom to budú mať poslanci cestou z parlamentu do centrály o čosi ďalej.

Hlas založil súčasný prezident Peter Pellegrini v roku 2020 po tom, ako odišiel zo Smeru, kde pôsobil ako podpredseda. Spolu s ním odišla skupina ďalších desiatich poslancov parlamentu. Keď sa „Pelleho jedenástka“ rozšírila o ďalších členov, novovzniknutý politický subjekt sa nasťahoval do centra hlavného mesta. V čase, kedy strana vyzývala, aby ju ľudia podporili finančným darom, zožala kritiku, že si za sídlo vybrala priestory na Lazaretskej ulici v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré nepatria práve k najlacnejším.

Vlastníkom je podľa výpisu z katastra nehnuteľností firma Real Estate Firm, na čele jej predstavenstva je v obchodnom registri zapísaný Roman Fečík. Staršie medializované informácie hovoria o tom, že si Hlas prenajímal dovedna 750 štvorcových metrov. V budove má kancelárie vedenie strany, sekretariát, tlačové oddelenie aj priestor pre členov a zázemie pre médiá. Za nájom, služby a parkovanie v roku 2020 platili mesačne 12 120 eur s DPH.

Na otázku, akú výšku nájmu platí Hlas aktuálne a aká je ich rozloha, strana len stručne uviedla, že si je výšku možné odvodiť z výročnej správy. Ako vyplýva z výročnej správy, v roku 2023 zaplatila akciovke sumu 117 416,10 eura. Jednoduchým prepočtom, mesačne ide o necelých 9785 eur. „Strana Hlas – sociálna demokracia hradí nájomné z príjmov strany podľa § 22 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách,“ uviedlo tlačové oddelenie.

Realitný expert a prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Pálenčár hovorí, že nájomné s energiami v centre mesta, kde Hlas ešte stále sídli, sa môže pohybovať na úrovni približne 15 eur na meter štvorcový.

Sťahujú sa ďalej od centra

Podľa zistení Pravdy, však strana, ktorú vedie minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v dohľadnej dobe zmení sídlo centrály a Staré mesto vymení za Nové Mesto. Bližšie to bude mať k jazeru Kuchajda, Národnému futbalovému štadiónu a len na skok k domovskému stánku basketbalového klubu BK Inter Bratislava.

„Strana Hlas – sociálna demokracia z kapacitných a technických dôvodov dospela k potrebe zmeny sídla centrály. Sídlo strany sa presunie do administratívnej budovy na Trnavskej ceste 37,“ potvrdilo Pravde tlačové oddelenie Hlasu.

Kedy sa celý aparát presťahuje, zatiaľ nie je známe. V okolí administratívnej budovy sa už pohybujú robotníci a ešte donedávna nebolo cez vstupné dvere do interiéru pre maliarske igelity vidieť. Rekonštrukčné práce však neprebiehajú v réžii Hlasu. „Úpravy priestorov z dôvodu zmeny nájomcu realizuje prenajímateľ budovy,“ priblížila strana.

Budova, ktorej vlastníkmi sú Ciao Real Estate a Euro Restaurant, má okrem priestorov na prízemí dve poschodia a jej súčasťou sú aj dva výklenky. V jednom v minulosti sídlila herňa, v druhej je obľúbená talianska pizzeria. Hlas kúpu neplánuje. „Strana Hlas – sociálna demokracia si prenajme budovu na Trnavskej ceste 37 ako celok,“ spresnila strana.

Sídlili tam Bugár aj Dzurinda

Administratívne priestory už v minulosti obývala nejedna politická strana. Naposledy mimoparlamentná strana Modrí, ktorú do predčasných parlamentných volieb v roku 2023 viedol bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Jej aktuálneho predsedu Ľuboša Schwarzbachera sme kontaktovali s otázkou, či budú s Hlasom susediť, keďže na webe majú v adrese ešte stále Trnavskú cestu 37. „My sme v konkurze, takže my to tam nevyužívame,“ uviedol s tým, že sa nám bližšie na otázky vyjadrí mailom.

Predtým tam dlhé roky pôsobil Most-Híd. „Celé poschodie sme nemali. Myslím si, že by to jednak stálo oveľa viac a jednak neboli ani voľné priestory, ani sme toľko nepotrebovali,“ spomína si niekdajší šéf strany Béla Bugár. Na to, koľko za miestnosti platili, si už nespomína.

Kancelárie si v budove prenajímali v minulosti kreatívne ateliéry, poisťovací agenti aj IT firma, no sídlili tam okrem iných aj Športová akadémia Mateja Tótha či Slovenská basketbalová asociácia. Podľa našich informácií však nie všetci predchádzajúci nájomníci odchádzali spokojní, že v nájme už nebudú pokračovať.

Odborník na reality Pálenčár hovorí, že v prípade adresy v Novom Meste ide o staršiu budovu. „Aktuálne by sa tam nájomné mohlo pohybovať okolo deväť eur na meter štvorcový. Keď k tomu pridáte správu a energie, tak nájomné so všetkým by sa tam mohlo pohybovať zhruba okolo 12,50 eura na meter štvorcový,“ priblížil. „Nepoznám výmeru ani stav budovy, ale v prípade kúpy by sa cena mohla pohybovať niekde okolo 1700 až 2000 eur na meter štvorcový,“ pokračoval.

Ak by chcel Hlas ísť do kúpy nehnuteľnosti na Lazaretskej, cena za meter štvorcový by bola rádovo vyššia ako na Trnavskej ceste. „Môžeme počítať okolo 3000 eur na meter štvorcový, ak by išlo o nebytové priestory. Ak by išlo o byty, tak v tom prípade by cena bola možno až 5000 eur na meter štvorcový,“ dodal expert.

Kde sídlia iné strany

Centrum Bratislavy si ako lokalitu pre svoje ústredne zvolila väčšina súčasných parlamentných strán. Hlas síce už nebude „patriť“ k Staromešťanom, no svoju centrálu tu má dlhé roky Slovenská národná strana Andreja Danka. SNS sídli na Šafárikovom námestí oproti Univerzite Komenského a o objekt sa delí s bratislavským mestským pohrebníctvom Marianum. Zo záverečnej správy SNS za rok 2023 vyplýva, že strana uhradila Marianum za nájom 36-tisíc eur.

O číslo ďalej majú centrálu kresťanskí demokrati, taktiež sú v podnájme. Budova, v ktorej sídlia, patrí investičnej skupine United Industries.

V Starom Meste sa udomácnilo aj najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Adresu menilo minulý rok v máji, keď sa sťahovalo z Grösslingovej ulice o kúsok ďalej, na Štúrovu ulicu. Budovu predchádzajúceho sídla vlastnila firma Lions & Partners, ktorej v roku 2023 PS odviedlo 71-tisíc eur.

Vlastné stranícke stánky majú Smer, SaS a hnutie Slovensko. Vládna strana Roberta Fica sídli na Súmračnej ulici v bratislavskom Ružinove. Podľa katastra väčšia časť straníckej budovy patrí dcérskej eseročke – Agentúre Smer, niekoľko menších priestorov a pozemok pod budovou vlastní Hlavné mesto Bratislava.

Svoju vlastnú budovu má aj SaS. Zelená stavba na Priemyselnej ulici v bratislavskom Ružinove patrí eseročke Liberálny dom. V roku 2023 jej SaS uhradila 124-tisíc eur.

Matovičovci sídlia v hlavnom meste na Zámockej ulici, takisto v Starom Meste. Budovu podľa listu vlastníctva kúpili v roku 2018.