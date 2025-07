Pellegrini: Štátne sviatky si netreba privlastňovať, patria všetkým občanom

Štátne sviatky si netreba privlastňovať, pretože patria všetkým občanom. Mali by sme ich sláviť všetky v ich rozdielnosti, pretože je to komplex našej identity. Štátne sviatky by nás nemali rozdeľovať a nemali by byť zneužívané na akýkoľvek politický alebo iný súboj. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na hrade Devín počas sobotných celonárodných osláv príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.