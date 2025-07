Aká neutralita Slovensku svedčí?

Prečo sa pýtame?

Neutralita sa dnes opäť vracia do verejného priestoru – nie ako jasne vymedzený bezpečnostný koncept, ale skôr ako politická predstava, nálada či signál. Premiér hovorí, že by Slovensku „svedčala neutralita”, hoci nie je jasné, čo tým presne myslí – ani kde sa začína a končí takáto neutralita v praxi.

V prostredí, kde podľa prieskumov verejnej mienky väčšina podporuje členstvo v Európskej únii aj v NATO, ale kde zároveň nejaká časť spoločnosti tieto väzby spochybňuje či odmieta, sa chceme spýtať – čo by pre nás neutralita znamenala, čo od nej očakávame, a čo nie? Naozaj sa myšlienka neutrality týka len obrany a bezpečnosti – alebo ide aj o širšie hodnotové ukotvenie krajiny a spôsob, akým rozmýšľame o našom mieste vo svete?

Neutralita ako otázka obrany a bezpečnosti

Keď dnes hovoríme o neutralite, tak sa to javí, akoby sme všetci mali rovnakú predstavu, čo má znamenať. Pravdepodobne si pod tým predstavíme Slovensko, ktoré nie je súčasťou aliančných štruktúr – ktoré sa drží „mimo”. Je to však naozaj to, čo si ľudia pod neutralitou predstavujú aj dnes?

Možno nie. Možno sa „volanie” po neutralite stáva skratkou pre nespokojnosť s tým, kam ako krajina smerujeme, nielen čo sa zahraničnej politiky týka, ale aj postojov či hodnôt. Možno v skutočnosti nejde o snahu „nezapájať sa do vojny”, ale túžbu vyhnúť sa konfliktu v širšom zmysle – byť menej „zaviazaní”, konať po „svojom”, menej či vôbec sa prispôsobovať.

Znie to pomerne jednoducho – funguje to tak aj v skutočnosti? Znamenala by neutralita menej výdavkov na obranu, alebo naopak, viac zodpovednosti za ňu? A čo by sa dialo v prípade ohrozenia – ozaj by stačilo povedať, že „sme neutrálni”?

Neutralita ako nálada, nie politika?

Neutralita sa často redukuje len na otázku obrany a bezpečnosti, avšak hovorí o tom, ako si ako krajina definujeme svoje hodnoty a svoje miesto vo svete. Znamená konkrétne dôsledky. Nie je to len otázka toho, či budeme alebo nebudeme členom aliančných štruktúr, ale záväzok, ktorý ovplyvňuje naše možnosti a povinnosti na medzinárodnej scéne.

Aký postoj k svete a spolupráci chceme ako spoločnosť zaujať? Chceme byť pasívnym partnerom na medzinárodnej scéne, aktívnym len v určitých oblastiach, alebo úplne izolovaným? Chceme sa vyhnúť akýmkoľvek záväzok, alebo len niektorým – pomohli by sme susedom v kríze? Má byť podpora sankcií súčasťou nášho hodnotového postoja, alebo máme odmietnuť ich prijatie?

„Volanie” po neutralite môže skôr odrážať náladu v spoločnosti – neistoty či obavy. Zároveň však môže byť nejasne definovanou politickou voľbou, ktorá môže čakať na presnejšie uchopenie. Preto otázka, čo vlastne neutralita pre naše hodnoty a postoje znamená, ostáva otvorená.

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.