Opozícia: Oslavy príchodu Cyrila a Metoda boli len pre papalášov, bežných ľudí vyhnali za plot

Oslavy príchodu Cyrila a Metoda boli len pre papalášov, bežných ľudí vyhnali niekam za hradby. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v reakcii na oslavy, ktoré sa uskutočnili v areáli hradu Devín v sobotu 5. júla. „Pre koho bolo Ficove divadlo na Devíne? Program v publiku pozeralo asi 300 papalášov. Žiadna verejnosť. Tú totiž vyhnali niekam za hradby. Tam si to mohli pozerať na obrazovkách. Takto sa Fico pozerá na voličov. Na bežných ľudí, ktorí sú preňho zjavne podradní," vyhlásil predseda SaS s tým, že takto vyzerá aj politika Roberta Fica (Smer-SD) - „pre seba, pre papalášov a pre oligarchov". Gröhling podotkol, že zatiaľčo si bežní ľudia nosia vlastný toaletný papier do nemocnice a z ich regiónov vďaka daniam odchádzajú firmy, vládni predstavitelia sa zabávajú za trištvrte milióna. Fico podľa predsedu SaS tak svojim voličom odkázal - „som tu pre svojich, na vás kašlem". „Tie klasické reči o spolupráci s Ruskom a neprajníkoch boli len druhoradé. Fico si spravil oslavu pre svojich a na občanov, ktorí to celé zafinancovali, sa totálne vykašľal. Ľudí poslal sledovať program tam, kam podľa neho patria - kamsi za plot," dodal Gröhling.