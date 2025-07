IPčko: Človek sa môže zamilovať do AI, deje sa to čoraz častejšie. Odborníci dvíhajú varovný prst

Človek sa môže zamilovať do umelej inteligencie (AI), deje sa to čoraz častejšie. Poukázalo na to občianske združenie IPčko. Z psychologického hľadiska podľa neho nejde o výstrelok, ale o reakciu na hlboké ľudské potreby, ktoré AI do určitej miery napĺňa. Odborníci však varujú, že síce AI dokáže pôsobiť veľmi presvedčivo, je to technológia, ktorá necíti.