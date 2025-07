Rezort vnútra obstaráva ťažké vrtuľníky. Mikulec: Neprimerane vysoká cena

Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávku troch ťažkých vrtuľníkov. Ako vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie strojov odhadujú na takmer 128 miliónov eur. Ponuky môžu dodávatelia ministerstvu predkladať do 27. augusta.

Šutaj Eštok: Suma 750 000 eur na cyrilometodské oslavy je absolútne primeraná Video

Rezort ešte koncom júna informoval, že helikoptéry majú byť využívané pre zásahové, záchranné a hasičské operácie. Posilnenie v súčasnosti nedostatočných vrtuľníkových kapacít letky ministerstva vnútra a Hasičského a záchranného zboru podľa rezortu vyplýva z dlhodobého plánu rozvoja, ktorý minulý rok schválila vláda. Okrem zlepšenia akcieschopnosti reagovať na požiare, pátracie akcie či núdzové evakuácie je podľa ministerstva potrebné reagovať na požiadavky programu rescEU, z ktorého už získali grant 36,6 milióna eur na nákup jedného vrtuľníka. Zároveň rezort predložil ďalšiu žiadosť o grant na obstaranie rovnakého typu vrtuľníka.

„Obstaranie viacerých vrtuľníkov je nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti kapacít programu rescEU počas celej doby ich prevádzky, ako aj na pokrytie prípadnej nedostupnosti niektorého zo strojov – napríklad z dôvodu údržby, poruchy alebo jeho nasadenia v krízovej situácii. Vytvorením flotily sa zároveň zabezpečí potrebná operačná flexibilita a schopnosť nasadenia, a to nielen na území Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie. V opačnom prípade hrozí obmedzenie akcieschopnosti zásahových zložiek pri hasení požiarov, pátracích a záchranných operáciách,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Šutaj Eštok - Nový bytový dom pre policajtov a hasičov v Bratislave Video

Súčasný technický a kapacitný stav svojej vrtuľníkovej flotily rezort vnútra hodnotí ako nevyhovujúci. „V dôsledku sankcií Európskej únie voči Ruskej federácii a recipročných opatrení z ruskej strany boli z prevádzky vyradené obidva stroje typu Mi-171E. Letecký útvar ministerstva vnútra v súčasnosti disponuje len dvoma strojmi – vrtuľníkom Bell 429 a vrtuľníkom AW 189. Ani jeden z nich pritom nespĺňa technické a výkonnostné požiadavky programu rescEU, napríklad minimálne tritisíclitrovú kapacitu hasiaceho vaku,“ vysvetlil rezort s tým, že bez modernizácie by Slovensko nedokázalo efektívne plniť záväzky v rámci európskej civilnej ochrany. „Obmedzila by sa jeho schopnosť zapojiť sa do medzinárodnej koordinácie zásahov, v čom má naša krajina veľmi dobré renomé,“ skonštatovalo ministerstvo.

Čítajte aj Rezort vnútra kúpil 20 terénnych áut pre psovodov za vyše 1,5 milióna eur

Nákup troch vrtuľníkov za takmer 128 miliónov eur kritizuje opozičné Hnutie Slovensko, podľa ktorého súčasný minister vnútra a predstavitelia vládnej koalície pritom v minulom volebnom období ostro kritizovali nákup jedného vrtuľníka za 13 miliónov eur. „Nás kritizovali za to, že sme po vypuknutí vojny na Ukrajine zabezpečili vrtuľník za 13 miliónov eur. Úrad pre verejné obstarávanie pritom potvrdil, že nákup bol v poriadku. Teraz ide minister Šutaj Eštok obstarať tri vrtuľníky, pričom každý vychádza na 43 miliónov,“ uviedol bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Podľa neho je potrebné, aby hasiči, policajti aj horskí záchranári mali kvalitnú techniku, no cena plánovaného nákupu vrtuľníkov sa v čase rozpočtovej konsolidácie javí ako neprimerane vysoká.