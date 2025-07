Atentátnik Cintula na súde: Fico mi vošiel do rany, proti súčasnej vláde nič nemám, mnohí ministri sú mi sympatickí

Juraj Cintula, ktorý vlani v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, sa postavil pred senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Na otázku novinárov, počas jeho príchodu do budovy súdu, prečo strieľal na premiéra odvetil: „Pretože škrtil kultúru.“ Predtým hlasno kričal „Nech žije slobodná kultúra, nech žije demokracia“.

Fico "škrtil" kultúru, vyhlásil Cintula pred začiatkom procesu Video Zdroj: TV Pravda

Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Fica postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minulý rok 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Neskôr došlo k zmene právnej kvalifikácie na zločin teroristického útoku.

Kukláči ho priviedli na pojednávanie v putách. Tváril sa pokojne, no hneď po vystúpení z auta zakričal: „Nech žije slobodná kultúra, nech žije demokracia“. Na otázku novinárov, prečo strieľal na premiéra povedal: „Pretože škrtil kultúru“.

Po príchode do pojednávacej miestnosti dali obžalovanému dole putá a vzápätí sa začal proces.

Foto: Eva Štenclová Atentátnik Juraj Cintula Atentátnik Juraj Cintula na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici

Cintula chcel uzavrieť dohodu

Prokurátorka upozornila, že niekoľko dní pred pojednávaním ju kontaktoval obhajca s tým, že obžalovaný chce uzavrieť dohodu o vine a treste. „S tým, že by akceptoval trest vo výmere dvanásť rokov. Priamo z ústavu ma písomne, listom, kontaktoval aj obžalovaný. Obom som oznámila, že trestný zákon pri takejto právnej klasifikácii neumožňuje žiadnu dohodu, takže som s ňou nesúhlasila,“ poznamenala prokurátorka.

„Keď nie je možné stanoviť nižší trest ako je dvadsať rokov, tak s dohodou nesúhlasím,“ povedal Cintula. Jeho obhajca pripomenul, že jeho klient sa priznal, no nesúhlasí s tým, že išlo o terorizmus.

Za poškodeného prišiel na súd David Lintner, ktorý uviedol, že v prípravnom konaní si neuplatnili žiadny nárok na náhradu škody.

Cintula na výzvu sudcu, aby vyhlásil či je vinný alebo nevinný reagoval, že sa k tomu nebude vyjadrovať. Vypovedať odmietol, prokurátorka preto navrhla čítať jeho vyjadrenia zo zápisnice z prípravného konania. Sudca jej to umožnil.

„Fico mi vošiel do rany“

Prokurátorka teda začala čítať zo zápisnice z 15. mája 2024. „Nakoľko nesúhlasím s politikou súčasnej vlády a považujem ju za júdášsku voči Európskej únii, rozhodol som sa, že budem konať. Rozhodol som sa poškodiť zdravie premiéra Roberta Fica, no nie s úmyslom zabiť. Rozhodol som sa to urobiť tak, aby nebol schopný vykonávať funkciu premiéra,“ vypovedal v prípravnom konaní obžalovaný.

Strelnú zbraň vraj vlastnil dlhodobo, no dvadsať rokov predtým ju nepoužil. „V minulosti som Fica nikdy naživo nevidel, ale spoznal som ho. Fakticky mi vošiel do rany. Nekričal som na neho, ale prišiel k davu ľudí, ktorí stáli vedľa mňa. Fico prišiel ku mne asi na dva metre a ja som vytiahol pištoľ. Namieril som ju na spodnú časť jeho trupu a asi trikrát som vystrelil,“ priblížil osudné chvíle.

Atentátnik Cintula pred začiatkom procesu Video Zdroj: TV Pravda

„Trafil som len jeho. Nechcel som ho zabiť, ale zraniť a spôsobiť mu poškodenie,“ zdôvodnil svoje konanie. „Som si vedomý, že som ho mohol zabiť. Bolo to moje riziko. To, že by som mohol zraniť streľbou aj iného, som si uvedomoval, ale nepripúšťal som si to,“ tvrdí s tým, že nikto iný s ním na čine nespolupracoval.

Po dočítaní zápisnice dal sudca obžalovanému možnosť vyjadriť sa k tomu. „Je to pravda. Ešte by som dodal, že proti súčasnej vláde nič nemám, dokonca mnohí jej členovia sú mi sympatickí. Napríklad Jozef Ráž (nom. Smer), Denisa Saková (Hlas) alebo Erik Tomáš (Hlas),“ vymenoval niektorých ministrov.