Susko predstavil koncepciu moderného civilného práva, sľubuje evolúciu miesto revolúcie

Ako minister uviedol na utorkovej tlačovej besede, Slovensko bude mať po dlhých desaťročiach moderný Občiansky zákonník. Ministerstvo spravodlivosti priblížilo základné princípy, na ktorých sa zhodli členovia komisie pre kodifikáciu Občianskeho zákonníka.

Nový predpis si podľa slov Suska kladie za cieľ odstrániť relikty socialistického prístupu a zaviesť inštitúty, ktoré v aplikačnej praxi doposiaľ chýbali.

Minister Susko o rekodifikácii civilného práva Video Zdroj: Pravda

Ministerstvo spresnilo, že kodifikovaná právna úprava vychádza z monistickej koncepcie civilného práva a zruší dualizmus, ktorý funguje v súčasnom právnom poriadku, čo sa prejavuje najmä v úprave záväzkov podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Nový predpis má pritom klásť dôraz na slobodnú vôľu človeka a obmedzenie zásahu štátu do platnosti právnych úkonov. „Naším veľkým a hlavným cieľom je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, ktorá sa tu rieši niekoľko desiatok rokov a my sme chceli s týmto naozaj pohnúť, pretože sme v Európe poslednou krajinou, v ktorej Občiansky zákonník nevyhovuje potrebám doby,“ uviedol Susko, podľa ktorého je táto nová úprava jedným z hlavných legislatívnych cieľov rezortu spravodlivosti.

Čítajte viac Minister Susko zlyháva, plán obnovy bol pre justíciu historickou príležitosťou, hovorí Mária Kolíková

Odborná diskusia bude podľa jeho slov trvať niekoľko týždňov a na jeseň by mal byť zákon predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Koncept nového zákona podľa Suska opúšťa paternalistickú filozofiu, ktorá bola typická pre minulosť. Podľa ministra pritom nejde o žiadnu revolučnú myšlienku, ale skôr o evolúciu.

„Cieľom nového zákona je zlepšenie podnikateľského a právneho prostredia na Slovensku,“ uviedol predseda kodifikačnej komisie Marek Števček, ktorý pôsobí ako rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Boris Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video

„Nový Občiansky zákonník má byť chrbtovou kosťou slobodného uváženia každého jednotlivca o tom, ako chce žiť a ako si má usporiadať svoje životné situácie, pričom štát by mu do toho mal rozprávať len minimálne. Slobodná a čo najväčšia možná autonómia vôle človeka sú kľúčovým princípom rekodifikácie,“ dodal Števček, podľa ktorého je jej typickým prvkom napríklad preferencia platnosti zmlúv.

Čítajte viac Kolíková: Zmena ústavy porušuje európske právo. Susko je zaskočený

Ministerstvo ďalej priblížilo, že nový Občiansky zákonník by mal definovať ľudské telo i pojem zviera. „Navrhuje sa zjednotenie občianskoprávneho a obchodnoprávneho režimu premlčania. Precizuje sa tiež úprava právnych úkonov v elektronickej forme. Súčasťou nového predpisu bude zákon o rodine, ďalej právna úprava nekalej súťaže a obchodných záväzkových vzťahov, ako aj právna úprava osobitných ustanovení o vecných právach k bytom a nebytovým priestorom,“ vymenovalo ministerstvo spravodlivosti.

Ak ide o rodinné právo, precizujú sa podmienky uzavretia manželstva v prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov. Pribudne napríklad nový dôvod neplatnosti manželstva, a to nepoctivý úmysel pri jeho uzatváraní. Návrh paragrafového znenia počíta aj s vypustením pojmu BSM, ktorý by nahradil pojem spoločné imanie manželov (SIM). Števček vysvetlil, že pôjde o mimoriadne široký pojem, ktorý bude zahŕňať všetko, čo je možné v živote nadobudnúť. „Navyše plánujeme do neho zahrnúť aj snúbencov,“ dodal Števček.

Rezort spravodlivosti ďalej uviedol, že zmeny v oblasti určovania a zapieranie otcovstva by mali zohľadniť rozhodovaciu prax a medicínsky pokrok. Ak ide o výživné, zavádza sa napríklad nový inštitút jednorázového príspevku pre mimoriadne výdavky.

„Nová právna úprava celkovo zohľadňuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa,“ skonštatovalo ministerstvo. Veľké zmeny sa dotknú aj dedičského práva, ktoré bude podľa slov rezortu rešpektovať autonómnu vôľu poručiteľa. „Zavádza sa napríklad inštitút odkazu a príkazu, čo prinesie určité záväzky a povinnosti pre dedičov,“ doplnilo ministerstvo. Verejnosť sa môže s východiskami novej právnej úpravy a postupne aj s paragrafovým znením oboznámiť na oficiálnom webe ministerstva spravodlivosti.