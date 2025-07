Policajná inšpekcia si vyprosuje naratív advokáta Kubinu. Podáva na neho trestné oznámenie

Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) si vyprosuje naratív advokáta Petra Kubinu, vníma to ako zastrašovanie, ba až vyhrážanie. ÚIS preto podáva trestné oznámenie. Týka sa to facebookového statusu advokáta pod názvom Koncoročné vysvedčenie pre tím „Veritas“: neprospeli.

Policajná inšpekcia upozornila na časť statusu, v ktorej Kubina hovorí, že „všetci tí, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé“.

„Úrad inšpekčnej služby sa ohradzuje a vyprosuje si naratív pána advokáta, ktorý je možné vnímať ako zastrašovanie, ba až vyhrážanie sa trestným stíhaním policajtov ÚIS, keď príde k výmene vlády a tým pádom aj vedenia ÚIS,“ píše hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová.

„Policajti ÚIS si plnia svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona vyhľadávajú a vyšetrujú trestnú činnosť policajtov. Trestný poriadok pozná rôzne inštitúty a procesy v rámci trestného konania, patrí k nim aj § 363,“ uviedla Dobiášová s tým, že ÚIS rešpektuje každé rozhodnutie prokuratúry a policajti sa s ním vysporiadajú v medziach zákona.

ÚIS zdôraznil, že doposiaľ neexistuje žiadne rozhodnutie Ústavného súdu SR o nezákonnom konaní policajnej inšpekcie. „Nerozumieme preto dôvodom, prečo Kubina už do budúcna prejudikuje trestné stíhanie policajtov ÚIS,“ uviedla inšpekcia a doplnila, že aj napriek tomu, že subjektívne vyjadrenia Kubinu nemajú vplyv na prácu policajnej inšpekcie, podávajú trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu vyhrážania a podnet na advokátsku komoru pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia advokáta.

Advokát Peter Kubina vo svojom facebookovom statuse vystavil „koncoročné vysvedčenie pre tím Veritas“ s výsledkom „neprospeli“. Ako pripomenul, generálny prokurátor Maroš Žilinka paragrafom 363 zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku vo veci známej ako „otočka”.

Prokurátor podľa neho potvrdil, že Ďurka pri „otočke” obvineného Patrika Vidašiča konal zákonne a chránil verejný záujem na predchádzaní páchania trestnej činnosti a nezneužil žiadnu svoju právomoc.

„Spoločnosť by za to mala byť vyšetrovateľovi Ďurkovi vďačná, hoci on sám nič také nežiadal ani neočakával,“ uviedol Kubina s tým, že namiesto vďaky sa však dočkal krivého obvinenia a ročného trestného stíhania.

Za stíhaním podľa slov advokáta stoja konkrétne osoby, a to vyšetrovateľ ÚIS a vedúci špecializovaného tímu Veritas Juraj Lukáč, ktorý obvinenie vzniesol a prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava Michal Žeňuch, ktorý toto obvinenie napriek podanej dôvodnej sťažnosti obhajoby potvrdil. „Podľa generálneho prokurátora obaja závažným spôsobom porušili zákon a práva obvineného Ďurku tým, že ignorovali viaceré podstatné dôkazy svedčiace v jeho prospech,“ pripomenul Kubina.

Advokát podotkol, že táto vec bola prvým obvinením vzneseným zo strany tímu Veritas. Uznesenie generálneho prokurátora, ktorým zrušil obvinenie vyšetrovateľa Pavla Ďurku, je podľa Kubinu koncoročným vysvedčením za prvý rok činnosti tímu Veritas so známkou „neprospeli”. Kubina súčasne nepochybuje, že z rovnakých dôvodov uspejú vo všetkých prípadoch stíhaných čestných policajtov.

„Všetci, ktorí sa na týchto nedôvodných a šikanóznych stíhaniach podieľajú, by mali pamätať na to, že premlčacie doby trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti sú pomerne dlhé (nie, tieto sa novelou neskracovali). A tí, ktorí sú na samom spodku pyramídy a vykonávajú túto objednávku by si mali uvedomiť, že pod všetkými tými nezákonnými rozhodnutiami a postupmi sú ich podpisy a nie podpisy tých, ktorí na nich zhora tlačia,“ vyhlásil Kubina s tým, že ak raz opäť začne platiť zákon pre všetkých, „objednávatelia a návodcovia z Olympu bez mihnutia oka hodia svojich podriadených vykonávateľov špinavej roboty cez palubu“.