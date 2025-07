SaS iniciuje hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o politických stranách

V pripomienke navrhujú nezvyšovať volebnú kauciu vo voľbách do Národnej rady SR zo 17-tisíc eur na 50-tisíc eur a vo voľbách do Európskeho parlamentu z 1 700 eur na 25-tisíc eur. Rovnako odporúčajú ponechať hranicu dvoch percent pri vracaní volebnej kaucie kandidujúcej politickej strane a nezvyšovať ju na päť percent, uviedol Dostál.

Pokračuje, že pripomienka obsahuje aj návrh, aby sa kvórum na získanie štátnej finančnej podpory pre politickú stranu nezvyšovalo z troch na päť percent. „Podľa mojich vedomostí vo väčšine krajín, ktoré poskytujú finančnú podporu politickým stranám, je hranica pre získanie finančnej podpory zo strany štátu nižšia ako hranica pre vstup do parlamentu, teda sú podporované aj mimoparlamentné strany,“ skonštatoval Dostál.

SaS ďalej radí vypustiť znižovanie príspevkov politickým stranám, ak je v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku volieb, deficit rozpočtu verejnej správy vyšší ako tri percentá. Nasledujúce štyri roky by tak štátna podpora pre politické strany bola nižšia o 30 percent, tvrdí Dostál.

Odporúča taktiež zaviesť voľbu poštou v prezidentských voľbách aj do Európskeho parlamentu. V pripomienke podľa Dostála navrhujú zníženie kvóra prednostných hlasov potrebných na prekrúžkovanie sa kandidátov a na zmenu poradia. „Dnes sú to tri percentá, my navrhujeme, aby jedno percento stačilo na zmenu poradia,“ poznamenal. SaS má za to, aby sa tiež ponechala informácia o pohlaví medzi osobnými údajmi kandidátov, ktoré sa nezverejňujú. „Je to citlivý osobný údaj vo vzťahu k transrodovým alebo intersexuálnym osobám,“ dodal poslanec.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá má priniesť zmeny týkajúce sa financovania politických strán. Ide napríklad o zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhuje tiež, aby príspevok dostávali už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do Národnej rady SR.