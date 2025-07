Slovensko nepodporí umlčanie Izraela, odkazuje Blanár EÚ. Privítal ministra židovského štátu, avizuje hlbšiu spoluprácu

Vyzdvihol spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, ktorú posilňuje aj priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Tel Avivom. Silný potenciál rozvoja spolupráce vníma v oblastiach vzdelávania, výskumu a obranného priemyslu. Izraelu poďakoval za pomoc pri evakuačných letoch z Izraela.

„Sme presvedčení, že len obojstranne dohodnuté riešenie medzi Izraelom a Palestínou môže priniesť trvalú stabilitu v regióne, hoci sme si vedomí toho, že to nebude jednoduché, ale je to svetlo na konci tunela, ktoré vidíme,“ skonštatoval Blanár na margo situácie na Blízkom Východe. Dodal, že Slovensko apeluje na dvojštátne riešenie, ktoré otvorí cestu k udržateľnému mieru. Saara ubezpečil, že Slovensko bude odmietať prípadné návrhy na prerušenie dialógu medzi EÚ a Izraelom. „Sme pevne presvedčení, že je životne dôležité udržiavať otvorené komunikačné kanály za každých okolností, osobitne v týchto kritických časoch, ktorým momentálne čelí región Blízkeho Východu,“ prízvukoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Blanár pripomenul tiež, že 24. júna bolo vyhlásené prímerie medzi Izraelom a Iránom, je však podľa neho veľmi krehké. „Slovenská republika bude naďalej vyzývať obe strany, aby rešpektovali medzinárodné právo,“ povedal Blanár. Čo sa týka Gazy, Slovensko podľa jeho slov silne podporuje bezpodmienečný prístup k humanitárnej pomoci pre všetkých občanov a kategoricky žiada prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov.

Foto: TASR, Martin Baumann SR Izrael Diplomacia Blanár Saar Prijatie BAX Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (vľavo) a izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa vítajú počas stretnutia na rezorte diplomacie v Bratislave v stredu 9. júla 2025.

Gideon Saar uviedol, že Izrael a Slovensko zdieľajú dobré priateľstvo a spoločné hodnoty. Pripomenul, že na Slovensku kedysi bola veľká židovská komunita a žil tu hlavný rabín svojej generácie Chatam Sofer. „Ďakujeme Slovensku za ochranu židovskej komunity a zabezpečenie pamäte a poznatkov, ktoré máme z obdobia holokaustu,“ vyzdvihol. S ministrom Blanárom sa zhodli na potrebe posilniť vzťahy medzi oboma národmi. „Pozývam Izraelčanov, aby navštívili Slovensko, pretože je to krásna krajina. Druhý dôvod je, že je to bezpečné miesto, kde môžete cestovať v Európe. Samozrejme, radi by sme privítali aj čo najviac slovenských turistov v Izraeli,“ dodal Saar.

Vyjadril sa tiež k aktuálnej situácii na Blízkom Východe. „Hamas ešte stále drží vyše 40 rukojemníkov a viem, že konzistentne žiadate o ich prepustenie. Vojna v Gaze môže skončiť zajtra, keď ich Hamas prepustí a vzdá sa svojich zbraní,“ povedal s tým, že Izrael má seriózny záujem o trvalé prímerie v Gaze. Čo sa týka doručovania humanitárnej pomoci do pásma Gazy, Saar poukázal na to, že na túto pomoc útočí Hamas a využíva ju ako nástroj na vedenie svojej vojny. „Izrael oceňuje podporu Slovenska pre základné právo brániť sa,“ povedal. Na záver pozval ministra Blanára na návštevu Jeruzalema.