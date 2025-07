Vlani ju skôr ukončila búrka. Začína sa Pohoda, predstaví sa 120 umelcov z takmer 30 krajín

„Tými najväčšími menami sú Queens of the Stone Age, Fontaines D. C., Morcheeba, Iggy Pop, Ashnikko, Folamour, Ferg a mnohí ďalší. Máme zastúpené všetky žánre, máme veľmi silný hip-hopový, elektronický a džezový program. Máme veľa tvrdších žánrov, čiastočne máme zastúpený aj pop, napríklad za Slovensko Janka Kirschner,“ skonštatoval Kaščák s tým, že chýbať nebude ani folklór.

Výstavba pódií na Pohode Video

Ako dodal, pre návštevníkov pripravili mnoho sprievodných podujatí – literárny program, tanečné workshopy, divadelný či debatný program. Predstavia tiež najviac diel z vizuálneho umenia v histórii festivalu.

Po tom, ako v minulom roku museli Pohodu po prudkej búrke predčasne ukončiť, prijali organizátori ďalšie bezpečnostné opatrenia. Vymenili niektoré typy stavieb, najväčšie stany sú veľkokapacitné hangáre bez stĺpov, ukotvené priamo v jednotlivých oblúkoch. Podľa Kaščáka spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné kritériá.

Prvé koncerty sa začnú vo štvrtok podvečer, festival vyvrcholí záverečnými koncertmi v nedeľu (13. 7.) nadránom.