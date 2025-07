Marketingový turnus branných záloh: Pellegrini a zápasník Végh si vyskúšajú dva týždne v kasárňach

Generál D. Zmeko o Národných obranných silách: Pre vysoký záujem budeme musieť revidovať plány Video Zdroj: TV Pravda

Aj keď im funkcie, ktoré získali voľbami, zostanú, od štvrtka na najbližších 14 dní z nich budú už len vojak Peter Pellegrini a vojak Robert Kaliňák (Smer). Tak sa otitulovali prezident a minister obrany, keď sa dopoludnia zoradili vo vojenskom priestore, aby podpísali zmluvy a prevzali si výstroj do výcviku záloh. No neboli jediní.

Odkedy vstúpil začiatkom mesiaca do účinnosti zákon o Národných obranných silách, ktoré ponúkajú tri úrovne záloh – branné, operačné a pohotovostné, prejavili o ne záujem tisíce ľudí. V prvom turnuse je zo 44 záujemcov deväť žien.

„Verím, že to bude napredovať, a že na konci dňa bude veľmi silná infraštruktúra ľudí a techniky, ktorá bude schopná pomôcť občanom a SR vo chvíli, keď sa budú cítiť slabší, ohrození alebo poškodení akoukoľvek hrozbou, ktorá príde,“ uviedol Kaliňák.

Zmeko: Zálohy boli ako yeti

Aktuálne majú podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniela Zmeka viac ako 3 000 žiadostí, pričom počet operátorov na 24-hodinovovom call centre museli zvýšiť z pätnástich na sedemnásť. „Máme momentálne 240 žiadostí, ktoré geometrickým radom pribúdajú,“ uviedol pre Pravdu. Detailne sa však snažia informovať aj bývalých vojakov, ktorí sú ešte v odvodovom veku. Do NOS môžu vstúpiť ženy aj muži od 18 do 55 rokov, s výnimkou do 65 rokov.

Reakcia verejnosti bola pozitívna aj podľa Kaliňáka. Hodnotí to tak na základe dát z prvých desiatich dní, keď sa podarilo prekonať stav aktívnych záloh. Donedávna v nich bolo zhruba 170 ľudí.

Prezident Peter Pellegrini.

Zmeko považuje Národné obranné sily za projekt, ktorý rieši strategickú dilemu záloh. Armáda sa s ňou podľa jeho slov borí posledných dvadsať rokov. „Prijatím zákona 150 a prijatými opatreniami, ktoré sme uviedli do praxe, aj týmto prvým výcvikom riešime problém, ktorý dlhodobo nebol vyriešený a nebol nájdený spôsob, ako bez masívnej mobilizácie pripraviť zálohy,“ povedal.

„Pre mňa je to esenciálna záležitosť, pretože pre výcvik záloh a ich použitie nebolo legislatívne reálne riešenie. To bol yeti. Stále sme si hovorili o nejakej mobilizácii, ale jej úspešnosť po nevykonávaní mobilizačných cvičení v stave bezpečnosti bola veľmi limitovaná,“ pokračoval.

Náčelník generálneho štábu hovorí, že pre vysoký záujem budú musieť revidovať plány a intenzívne začnú v priebehu tohto roka cvičiť o čosi skôr a vo väčšej frekvencii. Za výcvikom stoja podľa jeho slov najlepší špecialisti z ozbrojených síl a je celkom štandardný. „Hovoril som s inštruktormi a dal som im pokyn, aby nerobili nič inak, ako robia každý deň v rámci práce. Neočakávame žiadne špeciálne postupy. Tím sa utrasie veľmi rýchlo pri spoločnom príbehu a utrpení,“ povedal so zveličením.

Zásadný význam bude mať podľa Kaliňáka zákon vtedy, ak do záloh pribudne vyše tisíc ľudí. Predstavou je, aby operačné zálohy posilnili najmä útvary. „Keď tento rok bude veľmi úspešný, vyzerá to na nejakých plus 400 až plus 600 profesionálnych vojakov,“ predpokladá minister. „Pohotovostné zálohy, ktoré sú pripravené do krízového manažmentu, by mali byť v stovkách. Momentálne máme v potrubí, teda tých, ktorí prídu na najbližší kurz, ďalších viac ako 240 ľudí,“ pokračoval. Úspešnosť chcú však vyhodnocovať až na konci roka.

Prozápadné smerovanie

Veľká vojenská invázia Ruska na susednú Ukrajinu sa počas kampane pred parlamentnými aj prezidentskými voľbami stala jednou z tém, na ktorých politici získavali sympatie voličov. V roku 2023 Slováci húfne podávali vyhlásenia, ktorými sa chceli vyhnúť prípadnej účasti na aktívnej obrane štátu. Išlo pritom o dôsledok dezinformačnej kampane, ktorá strašila mobilizáciou. Na túto vlnu naskočili viacerí súčasní koaliční predstavitelia a u mnohých sa odhalil obdiv k Ruskej federácii.

Ozbrojené sily sa podľa generála Zmeka štandardne riadia oficiálnou politikou štátu. „Pokiaľ počas výcviku zistíme, že niekto nerešpektuje oficiálnu politiku, tak pravdepodobne s ním nemôžeme spolupracovať, ale my to pred nástupom do výcviku nemáme možnosť zistiť. To odhalí výcvik,“ vysvetlil generál.

Počas dvoch týždňov intenzívneho spoločného pôsobenia v uzavretom kolektíve sa podľa neho u každého skôr či neskôr prejaví, ako vníma súčasnú bezpečnostnú situáciu a ako súhlasí s politikou vlády. „Pokiaľ by takýto človek nesúhlasil s oficiálnou politikou vlády, tak sa s ním budem musieť rozprávať,“ povedal. Aj preto záujemcovia počas voľného času absolvujú prednášky o aktuálnej bezpečnostnej situácii. „Je to aj v našich rukách, aby sme dokázali tomu človeku vysvetliť, ‚kde je sever’, ako to hovoria naši inštruktori,“ doplnil.

Ako by sa armáda postavila k tomu, keby sa do záloh hlásil obdivovateľ Ruska? „Myslím si, že by sme mali s takýmto človekom veľmi intenzívne debatovať, z čoho ten obdiv pochádza a čo sú tie dôvody, ktoré ho priviedli k tomuto názoru,“ priblížil. Takisto by s ním hovorili, aká je reálna situácia. „Pokiaľ by sme sa názorovo nestretli, tak by sme museli zvážiť spoluprácu,“ dodal.

Rodák zo Srbska, Végh aj smeráci

Výcvikom v rámci prvého turnusu prejdú aj poslanci parlamentu Zuzana Plevíková a Richard Glück (obaja Smer). Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Glück pritom ešte pred pár rokmi podpísal vyhlásenie, že nie je ochotný brániť Slovensko so zbraňou v ruke. Glück navštívil v poslednom čase viackrát Rusko, v Moskve bol tento rok dvakrát.

Medzi prihlásenými je tiež dvojica bojovníkov zmiešaných umení (MMA) – Attila Végh a Vlastislav Čepo. Végha povinná vojenská služba v minulosti obišla, preto sa prihlásil teraz do branných záloh. „Po zápase som v nejakej forme, beriem to ako výcvik. Teším sa, že tu môžem byť,“ povedal. Špeciálnu prípravu pred samotným cvičením neabsolvoval. „Mal som zápas pred dvoma týždňami s polročnou prípravou. Myslím, že tá príprava dostatočne stačí, aby som tú fyzickú prípravu absolvoval,“ povedal.

Najznámejší slovenský MMA bojovník Végh má na sociálnej sieti Instagram 454-tisíc sledovateľov a popri športe má rozbehnutých viacero platených spoluprác. „Mám rozbehnutých veľa spoluprác, chvalabohu, lebo z toho žijem, ale sem idem dobrovoľne,“ ozrejmil.

MMA zápasník Attila Végh.

Platené spolupráce odmietol aj šéf armády. „Nie, my nemáme ani možnosť s nimi uzavrieť takúto zmluvu o platenej spolupráci. Tí ľudia dobrovoľne prišli. Samozrejme, existujú nejaké interpersonálne kontakty, ktoré sme každý použili a každý sa sem snažil dotiahnuť nejakého človeka, ktorý je svojím spôsobom známy a zaujímavý, aby sme podporili aj občanov Slovenskej republiky, ktorí si povedia, aha, tento človek, ktorého poznám a dôverujem mu, sem išiel, možno aj ja to vyskúšam,“ uviedol a doplnil, že v prípade niektorých záujemcov ide skôr o charitu.

Pred prezidentskými voľbami Végh podporil vlani počas moratória kandidáta Pellegriniho. Na otázku, či ide o pokračujúcu podporu, ktorou by mohol vplývať na svojich podporovateľov, odpovedal stručne. „Nie, ale podporil som ho. Som veľmi rád, že je tu a budem tu s ním takisto dva týždne zavretý,“ dodal.

Čepo, ktorý má srbské korene, narodil sa v Novom Sade, je vo všeobecnosti známy svojou agresívnou technikou a dramatickými knokautmi. Na Slovensko sa presťahoval, keď mal dvanásť rokov. „Keď bola u nás v 90. rokoch vojna, všetci sa sťahovali na Slovensko, no my sme ostali. Rodičia tam totiž mali svoju firmu. Napokon sme už nemali v Srbsku nikoho, tak sme sa rozhodli odísť," povedal kedysi pre verejnoprávny telerozhlas.

Pellegrini: Nie je to pioniersky tábor

Účasť na výcviku avizoval ešte pred časom prezident Pellegrini. Deň pred začiatkom spoločnosť oboznámil, že si v rámci príprav dal skrátiť vlasy. Na výcviku plánuje zotrvať celých 14 dní. Nechce, aby voči nemu pre jeho pozíciu robili ústupky. „Do výcvikového priestoru Turecký vrch som prišiel s veľkým rešpektom, pretože to nie je žiadny kemp ani reality šou,“ povedal. Hlava štátu tvrdí, že on ani minister nebudú využívať žiadny špeciálny prístup.

Aj napriek tomu, že sa stane na dva týždne vojakom, mandát mu plynie. Myslí si, že zo Záhoria sa mu bude možno funkcia vykonávať lepšie, ako keby bol na dovolenke v zahraničí. „Nie som na kraji sveta ani na inej planéte. K dispozícii je systém, aby som mohol podpísať potrebné dokumenty v prípade mimoriadnej udalosti,“ podotkol. Hoci mal plánované prijatie indonézskeho prezidenta, ten nakoniec nepríde. „Pravdepodobne zotrvám 14 dní bez toho, aby som opustil tento vojenský priestor,“ povedal Pellegrini.

Hoci jeho ochrankári výcvik neabsolvujú, bez nich nebude. „Je dohoda, pretože sme v chránenom priestore, ochranka, ktorá prináleží mne alebo pánovi ministrovi, bude vykonávať minimálnu dohľadovú činnosť, ale budeme fungovať absolútne ako každý jeden z účastníkov tohto kurzu bez toho, aby nám poza chrbát behal ešte nejaký ochrankár. Sme tu, tu sa nám nemá čo stať,“ povedal.

Počas bežného denného výcviku však plánuje nasledujúce dni prijať plánovanú návštevu. Na Slovensko príde zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Radmila Shekerinska. Protokolárna návšteva by sa mala konať v čase jeho osobného voľna. V prípade, ak dôjde ku krízovej situácii, však všetko vrátane výcviku, pôjde bokom.

Kanady aj taktická vesta

Pri vstupe do strediska na Tureckom vrchu sa bolo treba pripraviť na prísnu kontrolu, prešli ňou aj uchádzači, ktorých priviezol autobus. Po podpise zmlúv si prvý turnus prevzal výstroj. Súčasťou osobnej výbavy jednotlivca je poľný výstroj – bunda, nohavice, opasok, obuv, tričká, ale aj výložky a menovky. Okrem toho dostali vojaci aj pracovný odev, aby hospodárske práce nerobili v poľných šatoch. Súčasťou balíčka bol aj športový výstroj.

„Čo je dôležité, súčasťou výstroja je aj taktický výstroj. Dostali taktickú vestu, ochranné prostriedky ako okuliare, chrániče sluchu, čiže základný výstroj, aby dokázali prežiť na cvičisku,“ spresnil veliteľ Národných obranných síl Ladislav Kisel. „Zbraň dostane každý príslušník výcviku až v deň, keď bude výcvik so zbraňou vykonávať. Po skončení výcviku bude zbraň odovzdaná a vrátená do zbrojného skladu,“ doplnil.

Prezident Peter Pellegrini a veliteľ Národných obranných síl Ladislav Kisel.

Kaliňák odhadol, že celá veľká cestovná taška a batoh mohli mať hmotnosť zhruba 30 kilogramov. Po tom, čo si účastníci výcviku prevzali výstroj, ich podľa Kisela čakali v izbách, ktoré budú spoločné, inštruktori. Ukážu im, ako výstroj upraviť. „Nejde len o poľnú rovnošatu, ale najmä o taktickú vestu a ochranné pomôcky, akým spôsobom ich prispôsobiť a používať. Na každý deň je tu totiž stanovený ústroj, povedzme A, B, C, aby vedeli, čo to znamená,“ vysvetlil.

Šéf obrany neskôr novinárom povedal, že po novom si ozbrojené sily viac nebudú objednávať celé uniformy, ale len látku podľa požiadaviek generálneho štábu. „Ministerstvo si kúpi látku, bude vlastniť uniformy a súťažiť bude len krajčírske dielne. Je to pokrok, pretože to môže byť omnoho efektívnejšie. Konečne vieme mať dostatok zásob, aby sme neboli ako v tejto chvíli, že tých digitálnych uniforiem nám zásadne ubúda,“ informoval.

Minister obrany Robert Kaliňák.

Na výcvik prežitia konzerva

Na Tureckom vrchu je kapacita pre 200 cvičiacich ľudí, rovnako aj v Martine. Ak to bude potrebné, kapacity pripravia aj v Michalovciach. Úľavy podľa Kisela čakajú účastníkov len v prípade, ak by išlo o prekážku zo zdravotného stavu. „Všetci príslušníci výcviku budú mať klasický vojenský režim. Budíček 5.30, večierka 21.30. O šiestej bude rozcvička pre všetkých bez výnimky,“ priblížil.

Po rozcvičke príde na rad doobedňajší výcvik s taktickou, streleckou a telesnou prípravou. Popoludní sa bude pokračovať až do 17. hodiny, potom bude nasledovať večera a rekreačné aktivity. „Celý výcvik bude sprevádzať aj naša snaha zvýšiť vlastenecké povedomie príslušníkov výcviku,“ doplnil. Na záver výcviku bude aj prísaha.

Balíčky pre záujemcov o výcvik do Národných obranných síl.

Vojaci dostanú trikrát denne stravu, teda raňajky, obed a večeru vo forme teplých jedál. Na výcvik prežitia dostanú konzervovanú dávku potravín, ktorú si vezmú so sebou. Kisel hovorí, že čo sa týka pestrosti stravy, dôležité je, aby bola zachovaná kalorická hodnota.

„Jedálny lístok je vystavaný tak, že ho musel schváliť hygienik a lekár. Je to typická vojenská strava zatiaľ, čiže ráno rôzne párky, salámy, pečivo, maslo a podobne. Na obed sú to väčšinou výdatné krémové polievky alebo guláše. Druhé jedlo je vždy s mäsom a prílohou – zemiaky, knedle, ryža. Večera je podobná,“ priblížil.

A čo ľudia, ktorí mäso nejedia? „Samozrejme, vieme o tom, že je to celospoločenská záležitosť, že ľudia majú rôzne preferencie, čo sa týka stravovania. Zatiaľ tento výcvik na to reflektovať nebude. Uvidíme, aká bude aplikačná prax a ako sa nám budú hlásiť títo ľudia do záloh. Dúfam, že strava ich neodradí od toho, aby sa prihlásili. Budeme sa snažiť prispôsobovať neskôr aj rôznym dietetickým požiadavkám, lebo niekedy je to aj zdravotne nevyhnutné,“ prisľúbil.