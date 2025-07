SaS žiada hlavu šéfa Lesov SR, minister Takáč ich výhrady odmietol ako smršť nezmyslov

Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky dôrazne odmieta akékoľvek pokusy o politizáciu svojej činnosti. Uviedla to Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia predstaviteľov opozičnej SaS na adresu generálneho riaditeľa Lesov SR Tibora Menyharta.

„Sme odborný štátny podnik, ktorý spravuje lesy zákonne, transparentne a v prospech verejnosti. Zavádzame moderné kontrolné mechanizmy vrátane RFID technológie – ide o bezkontaktné označovanie dreva prostredníctvom elektronických štítkov, ktoré umožňujú automatické a presné sledovanie jeho pohybu. Lesné hospodárstvo má zásadný význam pre životné prostredie, rozvoj regiónov aj stabilitu krajiny – preto si zaslúži odborný prístup, nie politickú antikampaň,“ spresnila Tettingerová.

Predseda SaS Branislav Gröhling a poslanec parlamentu Alojz Hlina (SaS) na tlačovej konferencii uviedli, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by mal okamžite odvolať z funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tibora Menyharta. Podľa nich by mal byť Menyhart odvolaný pre viaceré škandály v Lesoch SR. SaS plánuje na septembrovú schôdzu parlamentu podľa Hlinu predložiť novelu zákona o lesoch, ktorá by sprísnila expedíciu drevnej hmoty.

Hlina informoval, že v roku 2022 bola zavedená v Lesoch SR povinnosť pri expedícii dreva „okrem papierových vecí“ fotografovať nákladné auto, ktoré drevo odvážalo. „Ten príkaz bol a robilo sa to. Generálny riaditeľ Menyhart minulý rok však túto povinnosť zrušil. Ja som si dal prácu a zavolal som mu. On mi na otázku, čo je dôvodom zrušenia, povedal, že to obťažovalo, zdržiavalo to a bolo to drahé,“ priblížil Hlina.

Minister Takáč uviedol, že fotografovanie trvalo len dva roky a neplnilo to svoj účel. Žiadna fotografia neukáže, aká je kvalita dreva, uviedol. Preto už vlani otestovali „čipovanie“ dreva, kde boli o dreve presné informácie.

„Systém, ktorý spúšťame… je to, čo funguje už na vojenských lesoch. Máme kontrolné zariadenia na jednotlivých stanovištiach, kde snímame tieto vozidlá a každé auto, ktoré je naložené kmeňmi, tak každý kmeň je označený, má svoj čip, ktorý potom vieme načítať cez čítačku, presne aká kvalita dreva sa vezie tým autom a v akom množstve,“ povedal Takáč.

Neexistuje podľa Hlinu žiaden dôvod, prečo by sa malo rušiť fotografovanie, „ibaže by ste pôsobili v rámci nejakej organizovanej skupiny, ktorá ide lúpiť a kradnúť“. „Pán minister, vy máte teraz povinnosť okamžite odvolať generálneho riaditeľa štátnych lesov pána Menyharta,“ vyzval Hlina Takáča.

Opozičný poslanec zároveň kritizoval podmienky verejnej súťaže Lesov SR na sadenie stromčekov za 60 miliónov eur. „Prísne vzaté sa to realizovať nedá. Tam už sa ako keby predbežne ráta s tým, že sa časť peňazí potratí cestou. Je odhad, že sa z tých 60 miliónov eur stratí 30 miliónov eur. Preto je veľmi dôležité nájsť firmy, cez ktoré sa týchto 30 miliónov eur stratí. A nebudú nikomu chýbať a všetci budú ticho,“ povedal.

Zadanie súťaže je podľa Hlinu neštandardné. „Je neštandardne vysoká kaucia vo výške 200 000 eur, aby sa firma mohla zúčastniť. Má zároveň preukázať, že za posledné tri roky mala obrat 12 miliónov eur. To nedokáže žiadna z tých firiem, ktoré reálne sadia stromčeky. Je to ušité na niekoho veľkého, napríklad na ťažiara dreva, lebo ten tieto požiadavky súťaže vie preukázať. Ten si ‚pribalí‘ k sebe niekoho malého a ako keby v nejakom konzorciu sa na tom zúčastnia tí, čo reálne budú stromčeky sadiť. A tí dostanú možno tretinu z toho, za čo sa to vysúťaží,“ doplnil.

Podľa ministra je takáto zábezpeka štandardná. Uviedol tiež, že predošlá koalícia nezabezpečila z plánu obnovy nič pre poľnohospodárov a že by opozícia mala skôr pochváliť rezort, že pri revízii plánu obnovy peniaze získali. Takáč uviedol, že ide nie o 60, ale o 40 miliónov bez DPH a okrem sadenia stromčekov táto suma zahŕňa ďalšie projekty.

„Chceme zároveň podať návrh novely zákona o lesoch na septembrovú parlamentnú schôdzu, že ak budú expedovať Lesy SR drevnú hmotu tretím subjektom, budú povinné to oznámiť obci, v katastri ktorej sa drevo expeduje, ako aj zástupcom neziskového sektora,“ dodal Hlina.

Úplný nezmysel, reagoval na Hlinu minister. „Drevo sa predáva jednotlivým firmám a všetky zmluvy sú zverejnené“. Je to iracionalita a nepochopenie ako fungujú štátne inštitúcie, dodal Takáč.