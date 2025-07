Matovičovo hnutie chce predstaviť legislatívu proti 'papalášizmu.' Remišová vymenovala body, ktoré chcú presadiť

Chceli by takisto stransparentniť využívanie vládnych lietadiel. Zástupcovia strán o tom informovali v piatok na tlačovej konferencii. Paragrafové znenie legislatívy plánujú predstaviť v septembri. „Tento zákon predložíme a nielen to, že ho predložíme. Bude to naša prípadná podmienka vstupu do budúcej koalície,“ avizoval líder hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič.

Matovič: Ministerka Šimkovičová si kúpila Mercedes za 158-tisíc eur Video

Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová vymenovala body, ktoré by chceli takzvaným „Lex antipapaláš“ presadiť. Je medzi nimi zrušenie doživotnej renty pre predsedu vlády, obmedzenie využívania práva prednostnej jazdy, teda jazdy s majákmi a so sirénami, riešenie situácie s podľa nej predraženými vládnymi limuzínami, obmedzenie počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách a sprehľadnenie využívania vládneho špeciálu. Ako dodala, zoznam môže byť ešte rozšírený. Medzi aktuálnymi bodmi sa nachádza aj predaj víl pre troch najvyšších ústavných činiteľov.

Remišová vyhlásila, že štát dal do rekonštrukcie priestorov víl milióny eur a ústavní činitelia bývanie v nich teraz odmietajú. „Mladé rodiny nemajú kde bývať, na Slovensku ceny bytov rastú závratným tempom, v niektorých regiónoch zdraželi aj o 20 percent. Ale títo papaláši vyhadzujú milióny a milióny eur na drahé vily pre papalášov, takže tieto vily predáme, peniaze dáme tam, kde to ľudia najviac potrebujú, napríklad aj mladým rodinám,“ avizovala.

Podľa člena predsedníctva strany Za ľudí Jána Magušina by mal byť počet štátnych tajomníkov na jedno ministerstvo obmedzený na dvoch. Podotkol tiež, že zneužívanie práva prednostnej jazdy je pre verejnosť nebezpečné.