Železnice Slovenskej republiky zvažujú hromadné prepúšťanie zamestnancov

V tejto chvíli však podnik neuviedol konkrétny počet prepustených zamestnancov ani presný časový harmonogram. „ŽSR momentálne nevedia potvrdiť rozsah či konkretizovať presné počty alebo časový harmonogram prepúšťania, keďže si musia najskôr splniť povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce, ako aj kolektívnej zmluvy,“ uviedla Lániková pre Aktuality.sk.

Správy o plánovanom prepúšťaní prišli len niečo vyše mesiaca po personálnych zmenách vo vedení spoločnosti. V apríli nečakane odstúpil generálny riaditeľ Alexander Sako, ktorého vo funkcii nahradil Ivan Bednárik. Ten predtým pôsobil ako poradca Saka aj ministra dopravy Jozefa Ráža. Hneď po nástupe do funkcie Bednárik avizoval rozsiahle zmeny: „Zmeny, ktorými aktuálne železnice prechádzajú, rozhodne vnímam ako evolučné a spravím všetko preto, aby sa ŽSR zaradili medzi úspešných a moderných správcov infraštruktúry,“ vyhlásil.

Podľa dostupných informácií by sa hromadné prepúšťanie mohlo dotknúť stoviek zamestnancov, no vedenie podniku zatiaľ vyzýva na trpezlivosť. „Verejnosť budeme o konsolidačnom pláne v oblasti ľudských zdrojov včas informovať, a to ihneď po internom spracovaní potrebných náležitostí,“ dodala hovorkyňa ŽSR. Správu budú železnice priebežne aktualizovať.