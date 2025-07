Europoslanci Blaha s Kaliňákom sa ostro pustili do šéfa Volkswagenu. Ten sa odmietol s nimi stretnúť

Generálny riaditeľ bratislavskej automobilky Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert sa odmietol stretnúť s europoslancami za Smer Ľubošom Blahom a Erikom Kaliňákom, ktorý ho o to požiadali listom.

Chceli s ním hovoriť o prípade robotníka Petra, ktorého firma prepustila po tom, čo strhol dúhovú vlajku z zo stožiara pred závodom. „Nevidím dôvod na spoločné stretnutie či diskusiu. Vašu požiadavku vnímam ako primárne politicky motivovanú a nepovažujem vami zvolený spôsob mediálnej komunikácie za základ pre úctivý dialóg,“ napísal Kirchert v odpovedi, ktorej výňatok europoslanci zverejnili vo videu na sociálnej sieti. Zároveň europoslancom zdôraznil, že inštitucionalizované hodnoty a princípy firmy nie sú predmetom vyjednávania.

„Namiesto toho, aby ste vyjadrili empatiu a solidaritu s chudobným robotníkom, vy ste nám napísali list, v ktorom arogantne odmietate stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu a povýšene sa staviate do polohy politických autorít,“ vyhlásil Blaha vo videu. Tvrdí tiež, že Kirchertovi na zamestnancoch nezáleží, lebo bezohľadne prepustil jedného z nich. „Porušili jeho ústavné práva a za to musíte niesť dôsledky,“ pokračoval Blaha. Dodal, že list generálneho riaditeľa automobilky chápe ako politický prejav a „vyhlásenie vojny Slovákom, ktorí nemajú ten istý názor, ako vy“. Zároveň Kirchertovi odporučil, aby si politické prednášky nechal ako nemecký občan do nemeckých volieb.

Prepustený robotník sa bude s firmou súdiť. „Urobíme všetko preto, aby robotníci na Slovensku boli chránení pred aroganciou zahraničných korporácií. Vážený pán Kirchert, dnešným dňom sa stávate tvárou progresívnej ideológie. Nechceli sme tento konflikt, vybrali ste si ho sám svojou aroganciou a politickým radikalizmom,“ vyhlásil Blaha. Dodal, že keď sa s nimi bude chcieť šéf Volkswagenu stretnúť ako europoslancami a lobovať za automobilku, spomenú si na jeho list. „Urobíme všetko preto, aby sa celé Slovensko dozvedelo, ako brutálne propagujete LGBTI ideológiu a akú nespravodlivosť ste voči Petrovi spáchali,“ doplnil Erik Kaliňák.

Zamestnanec Volkswagenu dostal hodinovú výpoveď za to, že zvesil zo stožiara pred závodom dúhovú zástavu. Automobilka vtedy vo svojom stanovisku uviedla, že vyvesením dúhovej vlajky si symbolicky pripomenula medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Zároveň zdôraznila, že slobodu názoru, rozmanitosť aj inklúziu dlhodobo podporuje nielen vo vnútri spoločnosti, ale aj vo verejnom priestore aj cez dobrovoľné aktivity. Na margo prepustenia zamestnanca dodala, že „pri porušení záväzných zákonných nariadení, interných pravidiel či zásad správania, ktoré sú všetkým zamestnancom jasne a zrozumiteľne komunikované, sú v relevantných a najmä opakovaných prípadoch vyvodené voči zamestnancom adekvátne disciplinárne opatrenia“. Tento konkrétny zamestnanec zvesil vlajku už po druhý raz, prvýkrát bol riešený napomenutím.