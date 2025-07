Máme najdrahší plyn v EÚ. „Nervózny“ Fico vládol 15 rokov a dnes sa tvári prekvapene, tvrdí PS

Slovensko má dnes najdrahší plyn v regióne. Je o tom presvedčené Progresívne Slovensko (PS). „Napríklad susedné Česko si včas zabezpečilo dodávky lacnejšieho plynu z iných zdrojov. Česi vedeli rokovať. My máme nervózneho premiéra, ktorý 15 rokov vládol a dnes sa tvári prekvapene. Výsledok? Slováci platia viac a podniky strácajú konkurencieschopnosť,“ vyhlásil na tlačovej besede podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.

Fico vysvetľuje situáciu s 18. sankčným balíkom proti Rusku Video

Predseda vlády Robert Fico podľa najsilnejšej opozičnej strany dnes agresívne reagoval na čoraz hlasnejšie výzvy našich európskych partnerov, ktorí volajú po energetickej nezávislosti od Ruska. „Zvrchovaná krajina nerokuje agresívne a osamotene, ale rozvážne a dôstojne, s rešpektom k partnerom. To, čo predvádza Robert Fico, je presný opak,“ dodal Štefunko.

Podpredseda PS Tomáš Valášek pripomenul, že zvrchovanosť neznamená izoláciu, ale schopnosť spolupracovať so spojencami. Podľa neho premiér Slovensko vedome tlačí do izolácie. „Slovensko si zaslúži vládu, ktorá vie rokovať, nie vrieskať. Ktorá háji svoje záujmy múdro, nie vydieračsky. Premiér Fico navyše klame o dôsledkoch sankcií. Pravdou je, že ruská ekonomika je na pokraji recesie. Potvrdzujú to aj slová ruského ministra hospodárstva a údaje o rekordnej inflácii či strate Gazpromu,“ povedal Valášek.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík varovala, že Slovensko sa stáva hanbou Európy. „Nemecký kancelár aj litovský minister zahraničných vecí už otvorene hovoria o vydieraní zo strany Slovenska. To nie sú slová opozície, to sú slová našich partnerov. Premiér neponúkol žiadne konkrétne požiadavky ani návrhy. Len chaos, meškanie a vyvolávanie konfliktov. Takto sa záujmy Slovenska neobhajujú,“ konštatovala podpredsedníčka výboru NR SR pre európske záležitosti.