Danko: Prezident Pellegrini by mal prestať „šaškovať“ a vrátiť sa do paláca

Na najvyšší štátnych pozíciách to znova vrie. Podpredseda parlamentu Andrej Danko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby prestal s vojenským výcvikom, vrátil sa do prezidentského paláca a prestal „šaškovať“.

Národné obranné sily - takto vyzeral druhý deň výcviku Video

„Aj prezident SR má povedať, prečo nebol vojakom, či mal modrú knižku, či bol vážne chorý, alebo sa tomu vyhol. Ak sa tomu vyhol, nemá teraz morálne právo z takejto vážnej akcie ako je nábor národných ozbrojených síl si robiť šou na úrovni Farmy,“ povedal na sociálnej sieti Danko, ktorý je presvedčený, že Peter Pellegrini ako prezident SR mal zabojovať úplne inde, napríklad v NATO.

Podpredseda parlamentu by rád otvoril tému znovuzavedenia povinnej vojenskej služby. „Slovensko bude musieť uvažovať o tom, že aspoň 6 mesiac budú musieť mladí ľudia absolvovať výcvik. Získajú návyky, ale hlavne budú brániť Slovensko v prípade ohrozenia,“ konštatoval Danko.

Šéfovi SNS sa nepáčia ani slová premiéra Roberta Fica o jeho osamotenom boji v Európskej únii. „Tí, ktorí majú funkcie majú bojovať. Preto by prezident SR mal bok po boku s Robertom Ficom bojovať za to, aby sme nemuseli podpísať sankčný balík proti Rusku. Ak nás západ donúti podpísať sankčný balík proti Rusom, tak budeme mať jeden z najdrahších plynov, naša ekonomika bude padať, a znova sa len západ bude smiať. Takže pán prezident SR vráťte sa do prezidentského paláca, na to vás ľudia zvolili, plňte si svoje povinnosti, a odpustite my, ale prestaňte s tým šaškovaním,“ konštatoval Danko.

Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák fasujú vojenské uniformy Video