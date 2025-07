V Starej Bystrici si pripomenuli Deklarácie o zvrchovanosti, Fico zapálil vatru

Podpredseda Národnej rady a predseda SNS Andrej Danko vo svojom prejave vyjadril úctu tým, ktorí deklaráciu v roku 1992 prijali. Označil ju za „úžasný text“. Zdôraznil však zároveň, že ochranu suverenity, zvrchovanosti a štátnosti je potrebné v súčasnosti posunúť ďalej. Treba si podľa neho zachovať okrem iného slovenskú hrdosť a štátnosť a bojovať za to, aby „náš štát neostal len celkom na papieri, aby disponoval suverenitou napriek tomu, že sme členmi spoločenstva štátov v EÚ.“

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) poukázal na to, že Slováci v roku 1992 celému svetu ukázali, že chcú mať vlastný štát a spravovať vlastné bytie. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa o to rozhodnutie pričinili. „Dnes sa nemôžeme vyhovárať na nikoho,“ povedal Taraba s tým, že musíme svetu ukázať, že so štátnosťou vieme narábať rozumne. Za zvrchovanosť považuje i nebáť sa povedať, čo je v našom záujme. Poďakoval sa tiež za mierové rozdelenie oboch krajín.

Na 21. ročníku Osláv zvrchovanosti sa zúčastnili viacerí ústavní činitelia a prítomný bol aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.