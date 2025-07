Pre „cool selfie“ riskujú život. Železnice varujú pred nebezpečnými hrami detí na trati

„Opätovne vyzývame všetkých rodičov, pedagógov a verejnosť na ostražitosť. Železničná trať nie je ihrisko. Je to priestor, kde si aj malá nepozornosť alebo naivná detská hra môže vyžiadať život. Koľajisko mimo stanice je jedno z najnebezpečnejších miest na pohyb kohokoľvek nepovolaného, preto, ak niekoho vidíte pri koľajach, tak to buď hláste polícii, alebo takúto situáciu riešte dohovorom,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.

Chlapci skáču na vlak vo Vrakuni (archívne video) Video

„Niektoré deti či tínedžeri si neuvedomujú, že vlak nie je auto a nedokáže rýchlo zastaviť. Jeho brzdná dráha môže dosiahnuť aj viac ako jeden kilometer. Rušňovodič vo väčšine prípadov nedokáže včas zastaviť a zrážke sa nedá vyhnúť. Tragédia sa tak často odohrá v zlomku sekundy a už niet cesty späť. Aj keď trať vyzerá opustená, vlak môže prísť nečakane a rýchlo. Niektoré moderné vlakové jednotky sú tiché a v kombinácii s nepozornosťou, napríklad slúchadlami na ušiach alebo pozeraním do mobilu, si dieťa ani neuvedomí blížiace sa nebezpečenstvo. Apelujeme na rodičov, aby doma otvorene hovorili o rizikách železnice. Hry na trati, prechádzanie cez koľaje mimo priecestí, lezenie na vagóny, mosty či konštrukcie – to všetko sú činnosti, ktoré môžu skončiť trvalým zranením, zásahom elektrickým prúdom alebo smrťou,“ upozorňuje Lániková.

ŽSR tiež evidujú prípady, kedy si deti chceli spraviť „cool selfie“ z vrchu vagóna. No práve tam hrozí zásah elektrickým prúdom z trakčného vedenia s napätím až 25 000 voltov. Elektrina si cestu nájde aj cez vzduch a nie je nutný ani fyzický kontakt, aby sa z bežnej fotografie stal boj o život. ŽSR denne riešia aj prípady vandalizmu, napríklad kladenie predmetov (kamene, drevo, mince, betónové dielce) na koľaje, hádzanie kameňov a predmetov do prechádzajúcich vlakov či poškodzovanie vozidiel grafitmi. Tieto činy nespôsobujú len materiálne škody, ale ohrozujú zdravie a životy ľudí vo vlakoch, ako aj bezpečnosť celej železničnej dopravy. Vlaky musia kvôli takýmto incidentom často neplánovane zastaviť, následne vznikne meškanie, čo má dopad na desiatky až stovky cestujúcich. Vinníkov sa podarí vypátrať len zriedka, a tak škody znášajú ŽSR z vlastných zdrojov, ktoré by mohli byť využité inak, napr. na obnovu staníc či zastávok, uviedla Lániková.