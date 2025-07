COVID-19 nezaháľa, zdravotníci a rizikoví ľudia by mali mať možnosť zaočkovať sa, upozorňuje infektológ Sabaka. Kotlár však nákup vakcín stopol

COVID-19 nezaháľa. Mal približne rok na to aby zmutoval do podoby, ktorá mu umožňuje nakaziť aj tých, ktorí chorobu prekonali pred rokom. Zasa teda máme pred sebou sezónnu vlnu ochorenia, upozornil na sociálnej sieti infektológ Peter Sabaka.

„Zatiaľ len tlie, ale na jeseň bude naberať na sile a v zime udrie. Väčšina ľudí ju pocíti len ako drobnú nepríjemnosť. Ale tí najzraniteľnejší, polymorbídni pacienti a ťažko chronicky chorí, môžu byť v ohrození života," upozorňuje odborník a dodáva, že v nemocniciach už pribúdajú prví pacienti.

Čo je horšie, zatiaľ sa podľa experta nič nedeje ani z hľadiska prevencie. Na jeseň by sa mali mať možnosť zaočkovať minimálne zdravotníci a rizikoví pacienti. „Aspoň tí čo chcú a čo ešte stále veria vede a modernej medicíne," pokračuje Sabaka a upozorňuje, že ak sa nezaočkujú zdravotníci, môžu šíriť ochorenie medzi pacientmi, aj tými oslabenými inou chorobou. „Ak sa nebudú mať možnosť očkovať rizikoví seniori, tak ich budeme zbytočne vystavovať riziku komplikácií a smrti a vynakladať stovky až tisíce eur na ich liečbu," vysvetľuje infektológ.

Sabaka upozornil, že na odporúčanie splnomocnenca Petra Kotlára sa stopol nákup vakcín, a to až do obdržania výsledku analýzy vakcín od SAV. „Chcem poukázať na to, že by sme mali dať možnosť zaočkovať sa pred zimnou vlnou COVID-19 všetkým zdravotníkom a občanom v riziku, ktorí o to prejavia záujem. Inak ich proti ich vôli budeme vystavovať riziku. Asi ako jediná krajina v EU," uzavrel Sabaka.

