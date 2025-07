Blanár nebude na rokovaní v Bruseli, kde sa bude hlasovať o sankčnom balíku proti Rusku

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) nebude v utorok zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, kde sa bude rozhodovať o 18. balíku protiruských sankcií. Podľa agentúry Reuters je EÚ blízko k dohode, ktorá sa očakáva ešte pred ministerským stretnutím. Premiér Robert Fico (Smer) v sobotu vyhlásil, že do utorka chce dohodu v súvislosti s plánom ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ.

Fico vysvetľuje situáciu s 18. sankčným balíkom proti Rusku Video

Na dvojdňových rokovaniach v Bruseli bude Slovenskú republiku zastupovať štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok.

Slovensko podmieňuje svoj súhlas s ďalším balíkom sankcií EÚ proti Moskve za jej pokračujúcu agresiu proti Ukrajine vyriešením svojich obáv napríklad ohľadom budúcich dodávok plynu. Fico cez víkend vyhlásil, že dohodu vo veci požiadaviek Bratislavy k zámeru postupne do konca roka 2027 zastaviť dovoz ruského plynu do EÚ chce do utorka, na kedy je naplánovaná schôdzka ministrov zahraničia krajín EÚ. Fico tvrdil, že proti samotnému 18. súboru sankcií proti Moskve, ktorý cielia najmä na energetický a bankový sektor, výhrady nemá.

Zatiaľ čo na schválenie sankcií je potrebný jednomyseľný súhlas členských krajín európskeho bloku, o opatreniach ohľadom ukončenia dovozu ruského plynu do EÚ sa hlasuje takzvanou kvalifikovanou väčšinou. Bude tak možné prehlasovať Slovensko a tiež Maďarsko, ktoré v tejto záležitosti zastávajú podobný postoj.

