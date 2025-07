Brigáda neexistuje, obrana deravá. Experti tvrdia, že záväzky NATO neplníme už roky: Chceme stavať druhé poschodie, ale nemáme ešte pivnicu

Pellegrini: Deklaráciu o navyšovaní výdavkov prijali všetky štáty NATO. Slovensko nebolo proti účasti Zelenského Video

Podľa premiéra to nie jej potrebné, pretože si SR podľa jeho slov plní svoje záväzky voči NATO aj bez zvýšenia výdavkov. Bátor však v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že to nie je pravda a že Slovensko s niektorými termínmi mešká aj viac ako desať rokov.

Spomenul napríklad záväzok SR vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. Tento záväzok Slovensko stále nesplnilo a odkladá ho. „Pozitívne hodnotenie v NATO o plnení našich záväzkov sme mali asi len dvakrát, aj to bolo za predchádzajúcej vlády. Inak sú tam obrovské medzery. Ale keby toto bol najväčší problém, tak by to bolo ešte celkom fajn,“ vyhlásil Bátor a zdôraznil, že problém je, že SR už teraz dostala súbor nových záväzkov, ktoré sa nepýtajú, či sú splnené tie staré. Nové záväzky podľa neho totiž už rátajú s tým, že tie staré sú už splnené. „A teraz to musíme ešte celé postaviť vyššie. Ale ako chcete stávať druhé poschodie na dome, keď vlastne ledva dokončujete pivnicu? Lebo tam dnes sme. A premiér hovorí, že plníme záväzky,“ dodal Bátor s tým, že ak si súčasná vláda plní záväzky, nemala by mať problém s odtajnením hodnotenia plnenia záväzkov.

Ako vysvetlil, ak štát súhlasí s odtajnením zhrnutia, ako to bolo napríklad za bývalej vlády, tak si každý môže vyžiadať hodnotenie. Vtedy by podľa Bátora všetci vedeli, ako NATO hodnotí plnenie záväzkov. „A tam je to jasne napísané, že ich neplníme,“ zdôraznil Bátor.

Bezpečnostný expert generál Pavel Macko je rovnako názoru, že si Slovensko svoje záväzky neplní. „S výnimkou niektorých špecializovaných malých záväzkov ich neplníme. Brigádu nevieme postaviť. Už to je teraz 21 rokov a ešte ďalších desať rokov zrejme nebude stáť. To je nonsens. My nemáme jednu brigádu, aby sme prikryli malý úsek štátnej hranice,“ upozornil Macko. Problém je podľa jeho slov v zlých prioritách. Ako upozornil, v roku 2016 chýbalo 1,6 miliardy eur na to, aby Slovensko splnilo záväzok vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. Dnes je to podľa jeho analýzy až päť miliárd. „Neplníme základné potreby našej vlastnej obrany. My totiž s týmto, čo máme, nie sme schopní splniť ani prvú úlohu – začať reagovať na krízu samostatne a dať aspoň pár hodín, pár dní spojencom, aby mohli prísť,“ uviedol Macko.

Bátor rovnako pripomenul, že NATO hovorí v treťom článku svojej zakladajúcej zmluvy, že každý štát by mal mať také ozbrojené sily, ktoré sa dokážu v prvé dni konfliktu brániť. „Prečo je to tak? Lebo aj to rozhodovanie NATO, hoci ako by bolo svižné, tak niekoľko dní trvá. Trvá to rozhodnutie, aj keby bolo hneď prvý deň spravené. Niekoľko dní trvá, kým tie sily prídu a začnú krajinu brániť. A do tej doby ten štát musí mať adekvátne sily na to, aby toto dokázal,“ uviedol Bátor s tým, že toto je v podstate mimo záväzkov, ktoré na seba štát aliancie prijíma.

Slovensko však podľa Bátora nespĺňa ani to. Rovnako vníma ako problém zlé prioritizovanie. „Keď vieme, že máme vybudovať pozemnú brigádu, tak prečo investujeme tak strašne veľa peňazí do nadzvukového letectva a nevybudujeme najskôr brigádu a potom ideme napríklad do toho letectva? Za ten čas, ako nám spojenci pomáhajú s ochranou nášho neba, tak sme si mohli vybudovať to, čo je pre nás prioritné,“ doplnil Bátor s tým, že je veľa takýchto prípadov, keď idú nákupy súčasnej vlády mimo hlavného záväzku.