Východ si od búrok zatiaľ nevydýchne. Lejaky s vetriskom pustošili, no dostatok vlahy Slovensku nepriniesli

Výstraha platí od 12.00 h do 20.00 h pre celý Košický a Prešovský kraj, okresy Brezno, Poltár, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili meteorológovia.

Tlaková níž Gabriel neukončila sucho na celom Slovensku. Zrážky skončili minulý týždeň meteorologické aj pôdne sucho na západnom a vo veľkej miere aj strednom Slovensku.

„Na východnom Slovensku tlaková níž Gabriel priniesla najmä silný vietor, ktorý urobil značné škody na viacerých lokalitách, avšak z hľadiska zrážok bola níž nevýrazná a priniesla len čiastočné zmiernenie sucha,“ priblížili odborníci SHMÚ.

Tvrdia, že dážď pomohol prevlhčiť najmä vrchnú vrstvu pôdy do 40 centimetrov, čo sa odráža aj na relatívnom nasýtení pôdy v celom pôdnom profile. Hodnoty pôdneho nasýtenia do 30 percent sa podľa SHMÚ vyskytujú na takmer 51 percentách plochy Slovenska. Na západe je relatívne nasýtenie pôdy v nižšej vrstve naďalej nižšie ako desať percent. V Banskobystrickom, Košickom a čiastočne v Prešovskom kraji je nižšia vrstva pôdy nasýtená do 20 percent, uviedol SHMÚ.

„Ak si porovnáme sucho v tomto roku s jeho priebehom v roku 2022, zistíme, že tento rok ho jednoznačne prekonal, či už intenzitou, alebo trvaním, predovšetkým pri pôdnom suchu,“ podotkli meteorológovia. Doplnili, že v roku 2022 vrcholilo pôdne sucho na konci júla, keď extrémne sucho pokrývalo 59,7 percenta územia SR. V tomto roku sucho vrcholilo na začiatku júla a extrémne sucho zaberalo až 87,5 percenta územia. „To je až o štvrtinu územia Slovenska viac ako v roku 2022,“ skonštatoval SHMÚ.

Vývoj sucha nebol podľa ústavu pozvoľný od jari do leta ako v roku 2022, ale výnimočné až extrémne sucho zaznamenali v niektorých regiónoch aj na konci zimy, v priebehu jari a v lete.