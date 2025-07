Prezidentská kampaň bola podvodom na ľuďoch, tvrdia matovičovci

Hnutie Slovensko podáva dva podnety na Štátnu komisiu pre voľby a financovanie politických strán pre nezrovnalostí vo výročnej správe strany Hlas a pre nezverejnenie zmluvy o pôžičke od sestry Petra Pellegriniho do 30 dní od jej uzatvorenia.

Išlo o obdobie kampane pred prezidentskými voľbami. Zmluvu o pôžičke podľa hnutia Slovensko zverejnili až dodatočne, viac ako rok po uplynutí zákonnej lehoty.

„V kampani Peter Pellegrini tvrdil, že financovanie strany Hlas je krištáľovo čisté a že majú iba to, čo si od ľudí naškrabkajú. Realita je však iná, peniaze pochádzajú najmä od jeho príbuzných, čo vyvoláva vážne pochybnosti a podozrenie z podvodu v jeho prezidentskej kampani. Hovoríme to už dlhšie a začína sa to potvrdzovať. Peter Pellegrini sa stal prezidentom podvodom,“ povedal poslanec hnutia Slovensko a člen finančného výboru Július Jakab.

Strana Hlas vložila do kampane maximálnu povolenú sumu 500-tisíc eur, a to prostredníctvom dvoch darov.„Sestra Petra Pellegriniho Eva mala poskytnúť strane Hlas pôžičku s úrokom 5,5 % v januári 2024 a suma 300-tisíc eur mala byť následne zo strany poskytnutá vo forme daru na prezidentskú kampaň jej brata. Zmluva o pôžičke medzi Pellegriniho sestrou a Pellegriniho stranou mala byť zverejnená do 30 dní, ako hovorí zákon,“ uviedol Jakab. Dodal, že strana Hlas viac ako rok nepriznala túto pôžičku, teda úver 300-tisíc eur od sestry Pellegriniho.