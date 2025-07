Výbor o stave právneho štátu nerokoval. Koalicia ho úplne odignorovala, Susko opozícii odkázal, že dovolenkuje

„Koaliční poslanci a poslankyne odignorovali tento výbor, tak sa nekonal. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) nám odkázal, že je do konca júla na dovolenke a ešte plánuje dovolenku niekedy v auguste. Ja každému doprajem oddych, ale v čase a za situácie, keď sa ministrovi rúca právny štát na hlavu, aj vzhľadom na jeho zlyhania, je toto nemysliteľné,“ uviedol poslanec Branislav Vančo (PS) pre novinárov v parlamente.

Šimečka: Som v šoku, toto sa v demokratickom parlamente nemôže stať (Archívne video) Video

Spolu s ďalšími opozičnými členmi výboru poukázal na výsledky správy Európskej komisie o stave právneho štátu v SR. Hovorili o náraste korupcie a oslabení právneho štátu. „Pre vládu Roberta Fica (Smer) je spravodlivosť neželaný stav,“ podotkol Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Opozícia kabinetu vyčítala napríklad spochybňovanie nezávislosti médií, nedostatočný boj proti korupcii aj negatívne vplyvy úpravy Trestného zákona. Poslanec František Mikloško (KDH) zároveň členov vlády kritizoval za to, že sa odvolávajú na kresťanskú tradíciu Slovenska, no s „ľahkosťou bonvivána“ prechádzajú cez siedme Božie prikázanie „Nepokradneš“.

Mikloško: Mám vážne obavy, že táto vláda pripravuje majdan (Archívne video) Video

Opoziční členovia výboru namietali i to, že vláda a šéf rezortu spravodlivosti ignorujú pripomienky Európskej komisie. „Postoj Európskej komisie k právnemu štátu na Slovensku je veľmi kritický a výčitky sú veľmi vážne. To, či a kedy začne Európska komisia konanie, tak to neviem predpovedať, ale to neznamená, že pokiaľ Komisia nezačne konanie, tak sa tými výčitkami nemáme zaoberať a nemá nám záležať na tom, aby bol právny štát v dobrom stave,“ dodal poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Mimoriadne rokovanie výboru iniciovalo opozičné hnutie PS. Chceli na ňom riešiť zlyhania ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorého na výbor aj pozvali. Chceli sa ho okrem iného pýtať na správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2025 či dosahy novely Trestného zákona na podnikateľov v maloobchode.