Fico bojuje s Bruselom ako taký žiak, ktorý nezvláda učivo, tvrdí Gröhling. Pri ruskom plyne sa podľa SaS dostal do pasce

Európska únia pomáha Slovensku nie vďaka premiérovi Robertovi Ficovi (Smer), ale napriek nemu. Fico nevybojoval absolútne nič, dostal sa do pasce a Slovensko dostáva do stále väčšej medzinárodnej izolácie. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling v reakcii na pondelkovú výzvu premiéra, aby sa ostatné politické strany čo najskôr vyjadrili k návrhu garancií týkajúcich sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka Európska komisia Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku.