Fico zverejnil list od von der Leyenovej a kritizuje opozíciu: Dala košom eurokomisii, Slovensko preto požiada o odklad hlasovania o sankciách

Fico dostal návrh Bruselu, čo garantuje po podpore protiruských sankcií Slovenskom Video

„Predkladám verejnosti schválený list, ktorým Európska komisia reaguje na naše výhrady k návrhu zastaviť dodávky ruského plynu po 1. 1. 2028. Európska komisia vie svoj návrh presadiť aj bez Slovenska, pretože sa naň nevzťahuje právo veta. Európska komisia nám ponúka určité záruky len preto, lebo odmietame podporiť 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, na ktorý je potrebná jednomyseľnosť," napísal premiér. Dodal, že list bol doručený aj predsedom všetkých relevantných politických strán.

„Ich reakcia je, že garancie Európskej komisie pre Slovensku republiku sú nedostatočné, ba dokonca označené za NIČ. Nesklamali. Byť za 18. sankčný balík a aj za zastavenie ruského plynu od roku 2028 sa nedá nijako komentovať, len tak, že opozícia napĺňa svoj politický program – hlúpo škodiť za každú cenu," reagoval Fico.

Vládna koalícia podľa slov premiéra odmieta „imbecilný návrh" Európskej komisie zastaviť toky ruského plynu od roku 2028. Je však pripravená rokovať o garanciách, ktoré Slovenskej republike zabezpečia po roku 2028 určitý komfort pri dodávkach plynu. „Európska komisia by si za daných okolností mala urobiť poriadok so svojimi obľúbencami v opozícii, to isté by mali urobiť premiéri členských štátov EÚ, ktorí sa k nej otvorene hlásia," nešetril kritikou premiér.

Fico informoval, že zástupca Slovenskej republiky dostal pokyn, aby požiadal o odklad hlasovania o 18. sankčnom balíku. Ako dôvod uviedol postoj slovenskej politickej scény. „Najlepším riešením danej situácie by bolo udelenie výnimky Slovensku umožňujúcej naplniť kontrakt s ruským Gazpromom až do jeho konca v roku 2034, čo nateraz Európska komisia principiálne odmieta, pretože by presadením tohto návrhu poprela podstatu protiruských sankcií," uzavrel Fico.

Predstavitelia slovenskej opozície kritizovali premiéra Fica pre ruský plyn a 18. balík protiruských sankcií. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že „Fico nič pre Slovensko v Bruseli nevyjednal, iba poškodil naše meno, urobil krajine hanbu a napokon vyhlásil kapituláciu.“ Predseda vlády podľa neho zlyhal a ex post sa usiluje zaťahovať do hry opozíciu, aby oklamal svojich voličov. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) uviedla, že Fico vydieral EK a usiluje sa do tejto hry zatiahnuť aj opozíciu.