Stopka eurofondom? Najsilnejšia frakcia v europarlamente bráni slovenský vidiek. Ficova vláda čelí ďalšej ostrej kritike

Európski ľudovci kritizujú vládu Roberta Fica za zablokovanie 200 miliónov eur z eurofondov pre slovenské samosprávy. Najsilnejšia frakcia v Európskom parlamente Európska ľudová strana (EĽS) zásadne odmieta model, v ktorom by boli regionálne a miestne samosprávy odsunuté na okraj rozhodovacích procesov. Zdôrazňuje, že práve ich aktívna účasť je nevyhnutná pre to, aby rozpočet slúžil ľuďom, regiónom a podnikateľskému prostrediu.

„Frakcia EĽS je hlasom regiónov, miest aj vidieka. Sme priamo v teréne – vidíme a počúvame. Práve regióny najlepšie vedia, kam smerovať investície a ako zlepšiť život ľudí. Akékoľvek snahy o centralizáciu rozhodovania či oslabenie postavenia regiónov sú pre nás neprijateľné,“ uviedol poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda frakcie EĽS Siegfried Mureşan. Dodal, že regióny musia mať silné slovo, a budúcnosť Európy sa buduje zdola nahor, nie opačne. Európski ľudovci odmietajú predstavu viacročného finančného rámca postaveného na centralizovaných národných plánoch bez ambicióznej úlohy pre miestne a regionálne samosprávy. „To by podkopalo naše spoločné priority,“ zdôraznil Mureşan.

Slovenské ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zablokovalo 200 miliónov eur z eurofondov, ktoré boli určené pre mestá, obce a samosprávne kraje na podporu regionálneho rozvoja. V praxi to znamená, že miestne a regionálne samosprávy by nemohli rozhodovať o využití prostriedkov, ktoré im boli alokované. Tento krok vyvolal silnú nespokojnosť zo strany slovenských samospráv, ktoré hovoria o strate dôvery, porušení sľubov a narušení partnerstva so štátom. Ich zástupcovia sa domáhajú prehodnotenia situácie zo strany vlády a ministerstva. Podľa EĽS v situácii, keď sa Európska únia pripravuje na nový viacročný finančný rámec, táto skúsenosť so zablokovanými prostriedkami na Slovensku ukazuje, aké riziká prináša oslabovanie hlasu samospráv – nielen pre kvalitu investícií, ale aj pre dôveru verejnosti v európske inštitúcie.

Silnejšie zapájanie regionálnych samospráv podporuje aj poslankyňa a kvestorka Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH, EĽS). „Ak chceme, aby európsky rozpočet slúžil ľuďom a skutočne posilňoval našu spoločnú budúcnosť, musíme rešpektovať princíp subsidiarity a aktívne zapájať samosprávy. Práve ony (samosprávy) stoja najbližšie k občanom a zohrávajú kľúčovú úlohu pri efektívnom a zodpovednom využívaní európskych prostriedkov. Centralizovaný prístup bez ich hlasu by znamenal krok späť od základných hodnôt, na ktorých Európska únia stojí,“ povedala.

Práve samosprávy pritom podľa nej dokážu najlepšie reagovať na potreby ľudí. Slovenský prípad je preto zrkadlom širšieho európskeho problému, na ktorý Skupina EĽS dlhodobo upozorňuje – ak samosprávy nedostanú priestor na reálne rozhodovanie, môžeme prísť nielen o efektivitu investícií, ale aj o dôveru občanov v spoločný európsky projekt.

Podpredsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska dnes informovala, že jej pozmeňujúci návrh, ktorý má zabrániť vládam presúvať eurofondy z regiónov, sa jej podarilo presadiť vo výbore a v utorok prešiel ďalším kolom rokovaní. „Môj návrh na ochranu eurofondov prešiel trialógom Európskeho parlamentu, Komisie a Rady. Sme tak o krok bližšie k ochrane 200 miliónov, ktoré chce minister investícií Samuel Migaľ zobrať samosprávam. Eurofondy musia zostať tam, kde patria – v rukách ľudí v regiónoch, nie v rukách politikov,“ zdôraznila Karvašová. Presuny bez akejkoľvek diskusie so samosprávami, aké urobil minister Migaľ, nemôžu podľa nej zostať bez odozvy. „V septembri nás čaká ďalšie hlasovanie vo Výbore pre regionálny rozvoj a v pléne Európskeho parlamentu. Ak návrh prejde, budeme bližšie k tomu, aby peniaze ostali v regiónoch,“ dodala.