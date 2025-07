Fico o rokovaniach s Bruselom o podpore sankcií Video

„Dlhé obdobie bola ruská strana obviňovaná z toho, že šírenie poplašných správ bombovými útokmi na školách pochádza z Ruskej federácie. Dnešné zatýkanie na Ukrajine, kedy sa preukázalo, že to robil ukrajinský štátny občan, by malo poukázať aj na šírenie klamlivých správ, ktoré sa tu k téme ruskej fóbie šíria. Mali by sme podporiť opäť zdravý rozum,“ uviedla SNS.

Dodala, že bez ruských surovín, ropy, plynu a jadrového paliva ekonomika EÚ aj Slovenska totálne upadne.