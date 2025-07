Nôž do chrbta: Česká polícia zúri, Slováci vraj parazitovali pri zásahu na Ukrajine

Slovenskí, českí a ukrajinskí policajti zrejme vypátrali páchateľa bombových hrozieb Video Zdroj: ta3

Ako polícia priblížila, od skorých ranných hodín vyšetrovateľ odboru počítačovej kriminality v spolupráci s protiteroristickou centrálou a vládnou kybernetickou jednotkou CSIRT vykonávajú zaisťovacie úkony v meste Dnipro. „Zaisťovacie úkony vykonávame v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu SR, ČR a UA a súvisia s vyšetrovaním bombových hrozieb na školách zo septembra 2024,“ uviedli policajti.

Polícia informovala, že v rámci zaisťovacích úkonov zadržali jedného Ukrajinca, s ktorým sú momentálne vykonávajú procesné úkony. „V týchto chvíľach prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov na viacerých miestach v meste Dnipro, pri ktorých sa zaisťuje výpočtová a mobilná telekomunikačná technika,“ uvádza polícia s tým, že vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžu poskytnúť viac informácií. „Touto cestou sa chceme poďakovať kolegom z Ukrajiny a Českej republiky, že nám pomáhajú pri vyšetrovaní bombových hrozieb, ktoré ohrozovali vyučovanie na slovenských a českých školách. Nezáleží nám na národnosti páchateľa, záleží nám na to, aby bol páchateľ postavený pred súd a zodpovedal sa za svoje činy,“ doplnil PZ v komentároch k príspevku.

Nôž do chrbta

V reakcii na tieto informácie sa pre CNN Prima NEWS vyjadril vedúci oddelenia tlače odboru komunikácie a vonkajších vzťahov Policajného prezídia Českej republiky Ondřej Moravčík. Uviedol, že oni boli tí kľúčoví a tamtí (slovenskí policajti) sa k nim „prifarili“. „To nie je, že by sme spolupracovali, my sme boli tí kľúčoví a tamtí sa k nám prifarili. Slováci si vydali tlačovku bez nášho vedomia. Je to nôž do chrbta, robia to pravidelne. Oni možno varili kávu. To bola naša kauza a oni nám pomáhali,“ cituje CNN Prima NEWS Moravčíka.

Na sociálnej sieti X česká spravodajská služba BIS (Bezpečnostná informačná služba) informovala, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Slovenská polícia vo svojom stanovisku, ktoré poskytla o 13:00, túto informáciu nevedela potvrdiť. Ako uviedol hovorca policajného prezídia Peter Habara, nič sa nedá vylúčiť, no momentálne ešte pokračuje policajné vyšetrovanie.

BIS tiež uviedla, že Česko nebolo jediným cieľom zadržaného a útočil vo viacerých európskych štátoch. Podľa slovenskej polície bude kvalifikácia predmetného skutku závisieť od výsluchu zadržaného aj zhromaždených dôkazov. Vyšetrovať sa tiež bude to, či dotyčný konal sám, alebo bol súčasťou širšej skupiny osôb. „Je príliš skoro hovoriť o nejakej väčšej organizovanej skupine. Samozrejme, vyšetrovanie to môže neskôr preukázať,“ doplnil Habara.

Minulý rok v septembri polícia na sociálnej sieti informovala, že viacerým školským zariadeniam prišiel výhražný e-mail o ich „zamínovaní“. Polícia v spolupráci s dotknutými školami prijala potrebné opatrenia. Podobná situácia bola podľa policajtov aj v Českej republike. Situácia s hrozbou sa viackrát opakovala.