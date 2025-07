Záložáci sú na Tureckom vrchu už týždeň, prezident chce ísť k ženistom. Glück zrušil vyhlásenie, že nepôjde bojovať

Pellegrini s ešusom v rade na jedlo: Ako prezidentovi chutí na výcviku? Video Zdroj: TV Pravda

Takmer štyri desiatky novinárov vyviezol na pechotnú strelnicu v Malých Karpatoch autobus. Kým sa početná skupina dostala k prvému stanovišťu, spustil sa lejak a k prilbe prišla na rad pláštenka. Výdatný dážď trval počas celej ukážky, pri ktorej sa prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) pokúšali zachrániť maketu vojaka, ktorý masívne krvácal. Podľa pokynov ho zabalili do tepla a odniesli na nosidlách ďalej do bezpečia.

Výcvik je podľa hlavy štátu fyzicky náročný, no pomáha tímový duch. „Na druhej strane som aj tak pozitívne prekvapený sám zo seba, že to zvládam a že pomaly sa dostávame do takej rutiny, že dnes ráno sme už cvičili všetci sami dobrovoľne bez ohľadu na to, aké bolo počasie,“ vyhlásil.

Lepšie, ako ležať na pláži

Musím sa vám priznať, že toto cvičenie prispieva nielen k tomu, že si fyzicky dávame do tela, ale je to aj určitá psychohygiena, pretože nie sme od rána do večera zavesení na mobiloch,“ prihovoril sa novinárom počas čakania na stravu prezident. „Nesledujeme, čo-kto dal, aký status, kto si z nás robí srandu. Prispievame k tej srande, že ešte naschvál posielame fotky, nech sa je z čoho smiať. Myslíte, že nás to zlomí? Práve naopak. Nás to povzbudzuje, lebo sme presvedčení, že robíme dobrú vec,“ pokračoval.

Kritikom odkázal, že počas svojej dovolenky mohol „ležať aj na pláži v Grécku“. Takto strávený čas považuje však za produktívnejší. Projekt NOS je podľa neho lepšou alternatívou k povinnej vojenskej službe. Za sebou majú základné ovládanie zbrane. Každý deň pred výcvikom dostávajú od inštruktorov opakované informácie o bezpečnosti používania zbrane, hoci bez nábojov sú 90 percent času.

„Máme za sebou taktické pochody, keď sme pochodovali cez les. Máme za sebou základné taktické útvary v lese. Ešte sme nestanovali, ale aj to bude,“ priblížil jeden z účastníkov Tobiáš Longauer. V exteriéri potom absolvujú 24 hodín. „Učili sme sa, ako zastaviť masívne krvácanie, čo robiť s takým vojakom, ako ho prepraviť do bezpečia, ako sa to robí v bojových podmienkach,“ opísal ďalej.

Kým sa skupina dostala k druhého stanovišťu, vyšlo slnko a na rade bol obed. Neďaleko parkovali svoje auto aj hasiči. Na čo ich potrebujú tam, kde nehorí? Zástupca veliteľa Národných obranných síl Richard Király upozornil, že záchranné zložky musia byť na mieste v prípade, že by z iskier zo zbraní začalo horieť. Účastníci totiž trénovali so samopalmi aj ľahkými guľometmi.

Armádne menu pozostávalo z mliečnej polievky so zemiakmi a zeleninou, hubového soté s ryžou a uhorkového šalátu. Kým pri polievke sa sponad ešusov ozývalo „najlepšia kulajda, akú som kedy jedol“, pri šaláte už toľko pozitív nebolo. Niektorým sa zdal horkastý. Ani reportérov neobišli povinnosti a každý si musel vystáť rad na vodu a pridelený riad po sebe umyť a zložiť do seba. Hoci sa disciplína po obede začala medzi novinármi vytrácať, zástupca veliteľa a inštruktori mali trpezlivosť. „U vojakov je všetko tak nastavené, že ešte aj slepý vidí,“ reagoval Király.

Prezident chce ísť k ženistom

Pellegrini sa pred rokmi povinnej vojenskej službe vyhol a mal takzvanú modrú knižku. Po ukončení vysokoškolského štúdia mu podľa jeho slov zdravotný stav nedovoľoval nastúpiť „na vojnu“. Neskôr povinnú vojenčinu zrušili. Ako povedal, je držiteľom viacerých zbrojných preukazov. Počas výcviku však nechce byť len reklamným nosičom. „Nie je to žiadne hranie sa na vojačika. Musíte vedieť, ako sa orientovať v teréne, ako čítať mapy, ako zachraňovať ľudské životy, streľba je len menšia časť celku, ktorý zažívame,“ uviedol.

„Je to jednoducho služba. Podpísal som zmluvu na päť rokov. Vybral som si za svoje budúce pôsobenie ženijné jednotky v Seredi. Plánujem a som pripravený kedykoľvek, aj keď v zmysle ústavy by prezident nemal byť povolávaný v prípade problémových v rámci rezerv, ale osobne som oznámil, že chcem dobrovoľne byť vždy povolaný,“ povedal. „Musíme ovládať bezpečne zbraň, vedieť s ňou narábať, vedieť s ňou trafiť, ale to neznamená, že sa chystáme na vojnu. Môj postoj k mieru sa tým nemení,“ priblížil Pellegrini.

Kaliňák pripomenul, že ten, kto absolvoval povinnú vojenskú službu, do branných záloh už nepatrí, ale môže ísť vyššie. Do najnižších záloh totiž majú ísť tí, ktorí majú nulovú skúsenosť s ozbrojenými silami. Konkrétne napríklad ak neboli „na vojne“ alebo boli v čase povinnej vojenskej služby chorí. Tí, ktorí boli vo vojenskej službe a nadobudli odbornosť, môžu pokračovať v operačných zálohách.

Ak bude potrebné pomôcť v prípade povodne, prezident je pripravený ísť do terénu. „Hlava štátu, to nie je len reprezentácia v paláci v peknom obleku. Myslím si, že hlava štátu sa má správať tak, ako každý iný občan tejto krajiny. Nie som vyvolený, ani nič, len mám silný mandát od občanov,“ pokračoval. Pellegrini tvrdí, že jeho funkcia výcvikom netrpí, pretože je v kontakte s tým, čo potrebuje.

Pellegrini sa pre operačné zálohy rozhodol ešte pred vstupom na výcvik. „Viete, že som aj pilot, aj na traktore jazdím, aj zemiaky sadím, aj na kombajne som šoféroval, všetko možné, mňa jednoducho baví ovládať techniku, a preto sa mi najlepším útvarom zdajú byť ženisti, kde je jej veľmi veľa,“ pokračoval.

Glück vzal rozhodnutie späť

Kaliňák priblížil, že v stredu bolo do výcviku v NOS prihlásených viac ako 550 ľudí, ktorí už čakajú na termín výcviku. „Myslím si, že za prvých 15 dní je to veľmi dobré číslo, až sa trochu bojíme, aby sme zvládali kapacitu,“ uviedol s tým, že ministerstvo sa teraz bude venovať budovaniu infraštruktúry pre výcvik.

Minister deklaroval, že príspevok, ktorý mu za výcvik náleží, teda 3 000 eur, venuje vojenskej nadácii. Odmietol, že by branné zálohy, ktoré sú súčasťou NOS a v ktorých si záujemcovia môžu výcvik iba vyskúšať za 1 500 eur, boli iba drahou kampaňou pre Ozbrojené sily SR.

Paradoxne, medzi účastníkmi je aj poslanec Richard Glück, ktorý ešte pred pár rokmi podpísal vyhlásenie, že nie je ochotný brániť Slovensko so zbraňou v ruke. Dnes pozýva do záloh na cvičisku so samopalom.

„Myslím, že som príkladom, že aj mladí ľudia, či pracujú v nemocnici, či pracujú v škole, či v Národnej rade, sem môžu prísť a naučiť sa, ako reagovať v krízových situáciách,“ uviedol po týždni medzi vojakmi. Ako neskôr vysvetlil, aby mohol nastúpiť do Národných obranných síl, musel zrušiť vyhlásenie, že nepôjde bojovať. Aby mohol nastúpiť na výcvik do Národných obranných síl, musel mať právoplatné rozhodnutie správneho orgánu o späťvzatí. „To som urobil,“ uviedol.