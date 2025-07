Hnutie Slovensko: Nedôvera Bruselu voči vláde ohrozuje financovanie nemocníc z Plánu obnovy

Šaško v Ide o pravdu: Kľúčová nemocnica napreduje podľa plánu, na jeseň ľudia uvidia vo Vajnoroch prvé bagre Video

Vicepremiér pre Plán obnovy Peter Kmec podľa hnutia poskytuje členom vlády informácie len ústne, čo sťažuje verejnú kontrolu a znemožňuje transparentné hodnotenie pokroku. Minister obrany Robert Kaliňák, ktorý zastrešuje výstavbu nemocníc, koncom júna priznal, že vláda čelí problémom najmä pri projekte nemocnice v Banskej Bystrici. Práve na túto stavbu boli presunuté finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne určené pre nemocnicu Rázsochy. Rozhodnutie padlo ešte počas pôsobenia vtedajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Palkoviča.

Momentálne existujú obavy, či sa v Banskej Bystrici stihne do 31. augusta 2026 dokončiť aspoň hrubá stavba. Tento termín je kľúčový pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy.

Tichý tender na sanitky a vrtuľníky, progresívci hovoria o netransparentnosti a žiadajú mimoriadny výbor Video

Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí upozorňuje, že vinou rozhodnutí súčasnej vlády sa Slovensko dostalo do situácie, keď je podľa odborníkov Európskej komisie plánované dokončenie nemocníc nereálne. Podľa jeho slov má byť do termínu vybudovaná nielen nemocnica v Banskej Bystrici, ale aj v Martine. „Hrubá stavba predstavuje len približne tretinu celkových nákladov na nemocnicu,“ upozornil Krajčí. Pripomenul aj smutnú skúsenosť s projektom nemocnice Rázsochy, ktorej nedokončený skelet bol počas vlády Petra Pellegriniho napokon zbúraný. Podľa neho bude výzvou dokončiť aj ďalšie plánované stavby v Prešove a v bratislavských Vajnoroch.

Čítajte viac Štát nevie, kam presťahuje vyťaženú cudzineckú políciu. Novú nemocnicu vo Vajnoroch začnú stavať už o dva mesiace

Zápisnica zo zasadnutia expertnej skupiny v Bruseli, ktorú má k dispozícii hnutie Slovensko, hovorí o potrebe realistického prehodnotenia míľnikov. Komisia odporučila členským štátom znížiť svoje ambície, ak existuje riziko ich nesplnenia. „Síce by sme tým prišli o časť financií z Plánu obnovy, no vyhli by sme sa vysokým pokutám. Nemocnice budeme musieť dokončiť na náklady štátneho rozpočtu,“ uviedol Krajčí.

Čítajte viac Kužela: V oplachovej nádobe na kolonoskopiu bola zmes vody a formaldehydu. Nevie sa, ako sa tam dostal

Vláda sa podľa dostupných informácií pokúsila presunúť 195 miliónov eur z iných oblastí, kde nestihne financie využiť, na výstavbu nemocnice v Prešove. Tento projekt má zastrešovať ministerstvo obrany, no zatiaľ nemá podpísanú zmluvu so zhotoviteľom. Kaliňák v rozhovore priznal, že cieľom je zahrnúť nemocnicu do Plánu obnovy a zvýšiť tak počet dodaných lôžok. Tie by mohli nahradiť prípadné výpadky v iných projektoch.

Čítajte viac Šaško: Financie na hrubú stavbu nemocnice vo Vajnoroch sú viac-menej vykryté. Minister rieši sťahovania

„Ficova vláda vytvára dojem, že výstavba nemocníc napreduje, no v skutočnosti si stanovila nereálne plány. Ak sa nič nezmení, už o rok môže Slovensko prísť o stovky miliónov eur. Som zvedavý, ako si potom poradíme s financovaním štyroch rozostavaných nemocníc,“ dodal Krajčí.

Podľa jeho slov má Európska komisia čoraz menšiu trpezlivosť. V neoficiálnych rozhovoroch sa už hovorí o možnom krátení prostriedkov z Plánu obnovy až do výšky 600 miliónov eur. Pochybnosti sa však netýkajú len zdravotníctva, ale aj iných oblastí, v ktorých Slovensko dlhodobo zaostáva za plánovanými cieľmi.

Rovnaké obavy zdieľa aj opozičná SaS. „Toto riziko tu bolo od začiatku, ako sa spustili tie projekty, že to sa nebude dať stíhať v režimoch verejných obstarávaní a iných ostatných byrokratických prekážok, ktoré tu máme. Predpokladám, že to, o čo sa teraz bude hrať je, že či nám predĺžia termín a dovolia nám iný deadline ako ten, ktorý bol pôvodne dohodnutý a bez toho, aby sme museli tie peniaze vracať alebo sa ich vzdávať,“ uviedol poslanec Tomáš Szalay (SaS).