Porušil Migaľ zákon? Vicepremiér Kmec skritizoval zrušenie digitálnej výzvy z plánu obnovy

Kmec: Slovensko je na ceste k piatej platbe z Plánu obnovy Video Zdroj: TV Pravda

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zastavilo výzvu zameranú na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska. Dôvodom boli podľa rezortu „vážne implementačné riziká pôvodného nastavenia, ktoré mohli viesť až k fatálnemu zlyhaniu a ohroziť čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR“.

Výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške 50 miliónov eur bola vyhlásená v júli 2024. Bola určená na projekty v oblasti výskumu a aplikácie digitálnych technológií a digitálnej transformácie. Rezort informoval, že viac než polovica z 247 predložených žiadostí nespĺňala ani základné podmienky na poskytnutie prostriedkov alebo boli hodnotené ako nízkej kvality.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Migaľ Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.

„Odborné hodnotenie a tiež následné overovanie podmienok štátnej pomoci odhalili systematické chyby, ako napríklad nesprávne určenie veľkostnej kategórie podnikov a najmä chybnú kategorizáciu výskumných aktivít. Zároveň sa ukázalo, že aj odborní hodnotitelia zo zahraničia mali v niektorých prípadoch ťažkosti zorientovať sa v špecifikách domáceho prostredia, čo sa prejavilo v nevhodných rozhodnutiach,“ argumentuje ministerstvo investícií.

Tvrdí, že až 90 percent podporených projektov bolo zaradených do výskumných kategórií, ktoré nezodpovedali ich skutočnému zameraniu, čo má zásadný vplyv na intenzitu štátnej pomoci. Rozdiel medzi priemyselným a experimentálnym výskumom je až 25 percent, čo v praxi znamená pokles oprávnených výdavkov o desiatky až stovky tisíc eur na jeden projekt. V mnohých prípadoch by takto chybne nastavené podmienky znemožnili žiadateľom zabezpečiť spolufinancovanie, čo by viedlo k hromadnému odmietaniu podpisu zmlúv, vysvetlilo ministerstvo.

Šéf rezortu Samuel Migaľ (nominant Smeru) hovorí, že zastavenie výzvy bolo neľahkým, ale nevyhnutným rozhodnutím. „Jedným z dôvodov neúspechu bolo aj to, že program nebol dobre pripravený a zahraniční hodnotitelia sa v praxi neosvedčili. Preto sme výzvu zastavili. Pripravujeme lepšiu – takú, ktorá bude zmysluplná, spravodlivá a skutočne pomôže výskumu a digitalizácii Slovenska,“ napísal na sociálnej sieti.

Na Migaľovo rozhodnutie reagoval Úrad vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas), ktorý má na starosti agendu súvisiacu s implementáciou plánu obnovy. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) v stanovisku pre Pravdu skonštatovala, že zrušenie výzvy na základe uvedených dôvodov nie je v súlade so zákonom. Ten umožňuje zrušenie výlučne v prípade, ak na základe výzvy nie je možné poskytnúť prostriedky z mechanizmu, čo v tomto prípade nebolo naplnené.

„NIKA nedisponuje detailmi o jednotlivých projektoch, avšak na základe informácií dostupných vo zverejnenom oznámení približne polovica z 247 projektov splnila podmienky poskytnutia príspevku z Mechanizmu definované vo výzve a zároveň prešla odborným posúdením zahraničných hodnotiteľov,“ píše úrad v stanovisku.

V prípade, že rezort má pochybnosti o prítomnosti závažných nezrovnalostí, ako napríklad konflikt záujmov, jeho povinnosťou je v rámci administratívneho hodnotenia využiť všetky dostupné nástroje na ich overenie, pokračuje Kmecov úrad. „Zároveň zrušením tejto výzvy sa významne zvyšuje riziko nesplnenia cieľa Plánu obnovy podporiť 34 projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií, ktorý je súčasťou 9. žiadosti o platbu,“ uzavrela NIKA.