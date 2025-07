Progresívci vyzývajú Šimkovičovú, aby odvolala Petru Flach z pozície riaditeľky Bibiany

Okrem Flach sa to ale týka aj pracovníčky na personálnom oddelení Bibiany. „Petra Flach sa uznáva vinnou zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám,“ citovala Kleinert.

Ako poslankyňa objasnila, už niekoľko mesiacov sa od inštitúcie dožaduje jednoduchej informácie, na ktorú má zo zákona právo. „V novembri minulého roka som sa pýtala na tamojšie novovzniknuté oddelenie marketingu a stratégie, pretože je možné, že vzniklo v konflikte záujmov. O pár dní nato, si odo mňa vyžiadali doplnenie žiadosti a nezabudli sa udiviť nad tým, prečo som otázku posielala v sobotu večer. Informácie som Bibiane dodala a slušne som ich upozornila na to, že právo na informácie sa nekončí pracovným týždňom, a že sú povinní mi túto informáciu bez ďalších prieťahov sprístupniť,“ priblížila Kleinert s tým, že Flach jej informáciu nielenže nesprístupnila, ale ani o tom procesne nevydala rozhodnutie, čo by však podľa zákona mala urobiť. „Dokonca mi spolu s úradníčkou arogantne odporučili, aby som sa sústredila na prácu v parlamente,“ poznamenala poslankyňa.

Toto konanie Kleinert právne napadla. Vzhľadom na to, že jej požadované informácie stále neboli sprístupnené, podala podnet na priestupkové oddelenie aj na Generálnu prokuratúru SR (GP) SR. Tá jej dala za pravdu a konanie Bibiany označila za nezodpovedajúce právnym normám o prístupe k informáciám. „Nakoniec som sa so žalobou obrátila na správny súd a aj na okresný úrad, kde som bola vo veci vypovedať a predvolaná bola aj pani Flach, aj príslušná úradníčka. Aj ony vypovedali,“ pokračuje poslankyňa. Doplnila, že pred niekoľkými dňami obdržali prvostupňové rozhodnutie okresného úradu, ktoré jasne hovorí, že Petra Flach je vinná z priestupku. Kleinert skonštatovala, že aj samotné rozhodnutie je zaujímavým čítaním. Flach vo výpovedi uviedla, že si je plne vedomá svojich zákonných povinností, čo podľa poslankyne znamená, že zákon porušila pri plnom vedomí. Pracovníčka Bibiany vraj vo výpovedi uviedla, že „obišla zákon pre neznalosť zákona“. „To isté v inej časti výpovede tvrdí riaditeľka Petra Flach,“ doplnila Kleinert. Poznamenala, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, no u bežného občana je pochopiteľnejšia. U štatutára je podľa nej ale zlyhaním, nie výhovorkou.

Kleinert pripomenula, že od nástupu Flach na pozíciu riaditeľky Bibiany uplynul zhruba rok, zdôraznila, že nikdy nebola zverejnená jej vízia vedenia inštitúcie, zloženie výberovej komisie či zápisnica z výberového konania. „Domnievame sa, že pani Flach nemusela byť ani osobne prítomná na pohovore,“ tvrdí Kleinert. Dodala, že k predmetným informáciám sa ani nevedia dostať, keďže zmena zákona zabezpečila, aby nemuseli byť vypočutia verejné a odpovede nedostávajú ani cez infožiadosti. Poukázala tiež, že v Bibiane je momentálne počas letných prázdnin len jedna výstava, čitáreň zas bude v auguste zatvorená. Poslankyňa ale tvrdí, že o vyše 200 percent narástli výdavky na zahraničné cesty riaditeľky. Flach cestovala napríklad do Číny.

Novou riaditeľkou Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti, sa dočasne poverená riaditeľka Flach stala minulý rok v júli. Ako vtedy informovala riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská, výberové konanie sa uskutočnilo 19. júla 2024 a prihlásené do neho boli dve kandidátky, ktoré splnili všetky kritériá. Na samotné výberové konanie sa však dostavila iba jedna z kandidátok, ktorou bola Petra Flach. Ministerka kultúry vymenovala Petru Flach do funkcie štatutárneho orgánu Bibiana a zároveň ju dočasne poverila jej riadením 26. marca 2024, po tom, čo z tejto funkcie odvolala Zuzanu Liptákovú.