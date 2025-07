Potrebujeme naozaj viac suverenity a menej záväzkov?

Hovoríme, že chceme suverénnejšie Slovensko – silnejší hlas, rešpekt, menej závislosti. No zároveň sa nechceme viazať, nechceme niesť náklady, nechceme si vyberať strany. Lenže dá sa získať rešpekt bez dôveryhodnosti? Suverenitu bez spojenectiev? Zapojte sa do pokračovania DEMDIS diskusie!

V čom spočíva konflikt?

Hoci sa v diskusii zhodneme, že volanie po neutralite odzrkadľuje obavy a neistoty v spoločnosti, každý ich vníma inak. Skupina A vidí v neutralite garanciu mieru. Verí, že ako neutrálni by sme si nemali vyberať strany v medzinárodných konfliktoch. Skupina B sa naopak obáva, že neutralita by Slovensko vystavila riziku obsadenia – sme predsa malý štát medzi veľmocami. Spoločný máme strach o bezpečnosť, ale líšime sa v tom, ako ho riešiť. Znamená neutralita viac, alebo menej výdavkov na obranu? Oslabila by naše postavenie vo svete? Práve tieto otázky odhaľujú najväčšie nezhody.

Nechceme sa izolovať

Neutralita by podľa viacerých mala znamenať otvorenosť k dialógu, nie izoláciu. Zhodneme sa, že aj ako neutrálna krajina by sme mali udržiavať bezpečnostnú spoluprácu. Otázka znie – s kým, ak zároveň očakávame vystúpenie z NATO a držanie sa „mimo“ vojenských blokov. Tu prichádza zaujímavý paradox: väčšina z nás si nemyslí, že neutralita znamená aj vystúpenie z Európskej únie. Spoluprácu teda chceme – ale bez pevných vojenských záväzkov. Zrejme veríme, že niečo medzi existuje.

Stačí nám takýto slabší dáždnik?

Niektorí nevidia vystúpenie z NATO či EÚ ako oslabenie našej pozície. No to vyvoláva otázku: čo ju teda posilňuje? Mnohým sa neutralita spája s izoláciou – no možno hľadáme skôr rešpekt a suverenitu. Je možné ich posilniť aj v existujúcich spojenectvách, alebo na to musíme pretrhať väzby? Uvedomujeme si, že sa svet mení. Nevyžadujú si turbulentné časy skôr zodpovedné ukotvenie, než snahu o osamelú cestu?

