Šutaj Eštok bol v Margecanoch, ktoré poničila veterná smršť. Odmietol pochybenia štátu pri riešení následkov víchrice

„Bezprostredne po vzniku tejto prírodnej katastrofy bola aktivovaná aj výjazdová skupina sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra,“ uviedol s tým, že sa zúčastňovala zasadnutí krízových štábov v zasiahnutých regiónoch, samosprávam bola poskytovaná podporná činnosť a zabezpečené bolo i usmerňovanie pri koordinácii krízy. Pripomenul, že poskytnutá bola tiež materiálno-technická pomoc. Zároveň sa poďakoval profesionálnym a dobrovoľným hasičom.

Podľa ministra sú celkové škody spôsobené víchricou v súčasnosti na úrovni okolo jedného milióna eur, pričom finančnú pomoc chcú poskytnúť čo najskôr. Zopakoval, že dotknutí obyvatelia majú nárok na humanitárnu pomoc prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny do výšky 1 500 eur.

Doposiaľ bola poskytnutá 190 domácnostiam a ďalších 56 žiadostí sa posudzuje. Šutaj Eštok občanov a samosprávy vyzval, aby v prípade nároku na takúto pomoc požiadali o príspevok čo najskôr.

Čo sa týka refundácie záchranných prác, lehota na podanie žiadostí uplynie v stredu (23. 7.). „V momente, ako budú skompletizované všetky podklady a prejdú kontrolou na sekcii krízového riadenia, bude materiál predložený na vládu. Budem kontaktovať predsedu vlády SR, aby napriek tomu, že do 20. augusta sú ‚vládne prázdniny‘, bol materiál k dispozícii skôr – aby vláda per rollam rozhodla o vyplatení tejto finančnej pomoci,“ povedal. Zároveň upozornil, že poistenie majetku netreba podceňovať.

Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR Ervín Erdélyi predpokladá, že väčšina vyplatenej pomoci sa bude pohybovať v sumách od 5-, až 15-tisíc eur. „Občania musia podpísať prehlásenie, že si rovnakú škodu nebudú nárokovať aj od komerčných poisťovní, pretože by išlo o subvenčný podvod,“ upozornil s tým, že ak by niekto nestihol uvedený termín, ďalší by mal byť 1. októbra. „Nestane sa, že by niečo nebolo nevyplatené, len to bude neskôr,“ uzavrel.

Východné Slovensko zasiahol začiatkom minulého týždňa silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Desiatky obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu.