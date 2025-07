Účastníci pilotného výcviku Národných obranných síl zložili slávnostnú prísahu, nechýbali ani Pellegrini a Kaliňák

Slávnostnú prísahu za účastníkov pilotného výcviku predniesol zatiaľ najlepšie hodnotený vojak dvojtýždňového primárneho výcviku Vlastislav Čepo. „Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť SR a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život,“ zdôraznil v prísahe.

Pellegrini poukázal na to, že každý deň prinášal situácie, keď bolo potrebné ísť na hranicu svojich fyzických a psychických schopností. Zložením prísahy však výcvik nekončí. „Ešte na nás čaká to najťažšie, pretože z pondelka na utorok máme záverečný výcvik, ktorý bude spočívať v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lesoch a využijeme všetky zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas celého výcviku naučili,“ podotkol. Zopakoval, že ako príslušník NOS bude pripravený pomáhať SR, kedykoľvek to bude potrebné.

Nedeľné zloženie prísahy v ňom utvrdilo presvedčenie, že bolo správne výcvik absolvovať. Najťažšie bolo podľa neho prekonať vlastné hranice. „Včera som prvýkrát v živote prekonával na lane roklinu, kameňolom, keď som ho musel prerúčkovať zavesený na lane, keď som sa musel dať spustiť na druhom lane cez roklinu naspäť, keď som musel oblečený v maskáčoch so všetkým skočiť do mútneho jazera, plávať a učiť sa rôzne taktiky plávania,“ priblížil s tým, že zatiaľ nevynechal ani jednu disciplínu. Kritike verejnosti a časti politického spektra v súvislosti s účasťou na výcviku nerozumie.

Ešte pred zložením prísahy si prítomní na vrchu Bradlo uctili pamiatku generála M. R. Štefánika, ktorý sa narodil 21. júla 1880 v neďalekej obci Košariská. „Štefánik je človek, ktorý sa pretkáva celou našou históriou, aj mne v mnohých momentoch slúži ako vzor. Som preto nesmierne hrdý, že sme ako prví absolventi výcviku NOS mohli zložiť prísahu na mohyle,“ podotkol Pellegrini.

Kaliňáka teší záujem verejnosti byť súčasťou NOS. Hovorí o tisícoch, ktorí poslali registračný formulár. „My už sme viac ako šesť stoviek zvládli zaregistrovať a už pripravujeme pre nich ďalšie turnusy,“ ozrejmil. Vzhľadom na obmedzené kapacity by sa mohlo do konca tohto roka uskutočniť od štyroch do šesť turnusov. Za prvú úlohu po návrate z výcviku preto považuje intenzívnu prácu na modernizácii a obnove infraštruktúry v Martine, vybudovaní nových zariadení na východe SR a dobudovaní Tureckého vrchu.

Foto: TASR, Ondrej Hercegh SR NOS prísaha účastníci prezident Kaliňák TNX Na snímke slávnostnú prísahu v rámci pilotného výcviku Národných obranných síl (NOS) zložili v nedeľu aj prezident SR Peter Pellegrini a minister obrany SR Robert Kaliňák. V Brezovej pod Bradlom, 20. júla 2025.

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.