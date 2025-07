Pellegrini: Odkaz Štefánika pripomína hodnotu slobody a demokracie, podľa prezidenta by sme na neho mali byť hrdí

Odkaz Milana Rastislava Štefánika pripomína hodnotu slobody a demokracie, podľa prezidenta Petra Pellegriniho by sme na neho mali byť hrdí. Prezident to uviedol pri príležitosti 145. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol diplomatom, vedcom, letcom, vizionárom, štátnikom a velikánom slovenských dejín.

„Jeho výnimočný politický a diplomatický talent a schopnosť strategicky reagovať na medzinárodnú situáciu mu umožnili významne prispieť k vytvoreniu spoločného štátu Slovákov a Čechov. Pripomeňme si tento významný deň a buďme hrdí na človeka, ktorý výrazným spôsobom vytvoril predpoklady na slobodný rozvoj slovenského národa,“ uviedol Pellegrini. Jeho odkaz by podľa neho mal byť inšpiráciou pre všetkých a neustále by mal pripomínať hodnotu slobody a demokracie, ktoré sú základom súčasnej spoločnosti.

Výročie narodenia M. R. Štefánika si pripomenul aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas). „Jeho nesmrteľný odkaz sa nesie naprieč celou spoločnosťou a zostáva platný v každej dobe. Život a dielo Štefánika sú pre nás Slovákov trvalými symbolmi štátnosti, slobody a demokracie,“ povedal Raši a pripomenul slová Štefánika: „Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť.“

Podľa predsedu parlamentu sú tieto slová aktuálne aj dnes. Ako zdôraznil. Štefánik položil základy moderného Československa. „Štát stál na pilieroch vzdelania, odvahy a pevného charakteru, a Štefánik tieto atribúty aj sám napĺňal. Bol presvedčený, že skutočný štát sa buduje na hodnotách a princípoch, nie na prázdnych sľuboch či populistických heslách,“ dodal Raši.

Štefánikov odkaz je podľa jeho slov aktuálny aj pre dnešné fungovanie Národnej rady SR. Kľúčové momenty sú podľa neho slušnosť, vzájomná úcta a schopnosť viesť konštruktívny dialóg. Predseda parlamentu ich chce do pléna parlamentu vrátiť. „Národná rada SR musí byť miestom, kde sa stretávajú a riešia problémy občanov. Nesmie byť bojovou arénou pre osobné spory. Nech je odkaz jedného z najväčších velikánov našich dejín inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvorbe a vývoji našej spoločnosti,“ uzavrel Raši.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách neďaleko Brezovej pod Bradlom. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, v rokoch 1914 – 1918 bol v službách francúzskej armády a diplomacie a súčasne sa stal spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom hlavným predstaviteľom československého odboja, usilujúceho o vytvorenie samostatného československého štátu. Od októbra 1918 bol prvým československým ministrom národnej obrany, od novembra 1918 minister vojny prvej československej vlády. Štefánik 4. mája 1919 nastúpil na letisku pri Udine do lietadla Caproni 450. Cieľom cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nepristálo a náhle sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. Všetci v lietadle boli na mieste mŕtvi. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle nad svojou rodnou obcou.