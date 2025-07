Dvojtýždňový výcvik nestačí, branci nemajú ani základy, kritizuje Jarjabek

Národné obranné sily - výcvik na Tureckom vrchu Video

„To národné cítenie, to bola sranda, na to existovali vtipy, na tom si stávali svoje kariéry humoristi a tak ďalej. Dnes za dva týždne to chcete opraviť? A vy chcete od tých istých ľudí, aby za dva týždne za peniaze išli bojovať za to čomu neveria? To je to choré,“ povedal Jarjabek v rozhovore pre agentúru SITA na margo prvého výcvikového turnusu pre Národné obranné sily.

Poslanec Smeru poukázal, že vojenské napätie vo svete rastie, no Slovensko zaviedlo dvojtýždňový kurz pre brancov, ktorí podľa neho nemajú dostatočnú prípravu. „My sme si vymysleli dvojtýždňový kurz. Dvojtýždňový kurz pre brancov, ktorí ani nie sú brancami, preto lebo tí branci tiež by museli mať nejakú predprípravu na to, aby sa tými brancami mohli stať,“ konštatoval Jarjabek.

Výcvik považuje za propagačný kurz, ktorý má nahradiť povinnú prezenčnú službu. „Malo by to nahradiť povinnú prezenčnú službu nejakým spôsobom len preto, že sme zrušili všetko národné, a to národné cítenie… Veď, my to ponúkame za peniaze. Mne sa toto zdá, no, ako to poviem slušne, perverzne? Neslušné, alebo ako? Veď, tí mladí ľudia dnes, keď im poviete, že majú ísť bojovať za nejakú krajinu v prvom rade, nevedia za akú. Nevedia prečo. Preto lebo sme to v nich zrušili. Pozrite sa, ako vyzerá to školstvo. Kde sa objavuje to národne cítenie? Kto má to národne cítenie slovenské, aby vedel, že za tú Slovensku republiku treba bojovať?“ uviedol Jarjabek.

Pripomenul, že v minulosti sa brannej povinnosti venovali dva roky na škole a potom aj vo vojenskom útvare. „Vedeli sme, proste dva roky plus rok, vedeli sme s touto problematikou nejakým spôsob narábať. V našich časoch to bolo zadarmo a boli sme na tej vojne, síce z hľadiska zákona, ale bola to nejaká obrana vlasti, ktorú sme mali kdesi v srdiečku, v duši, niekto viacej, niekto menej, vedeli sme, že je to naša povinnosť. Čo sa stalo? Po roku 1989 prišiel ktosi a povedal, že všetko národné je naftalínové, bude tu občianska spoločnosť… Oni zrušili a znehodnotili absolútne národné cítenie, nielen u nás, v celej tej oblasti tých postsocialistických štátov. To národné cítenie absolútne sa dostalo do nechceného módu,“ konštatoval Jarjabek.