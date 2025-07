Horúce Seychely vymenila mladá lekárka za Slovensko. Držia ju tu profesionálne možnosti aj láska

Sympatická neurologička Anielle Elaine Esparon (29) pochádza z tropického raja s krásnymi plážami, kde teploty celoročne neklesajú pod 28 stupňov. Osud ju však „zavial“ do srdca Európy a jej druhým domovom sa stalo Slovensko. Momentálne pracuje vo zvolenskej nemocnici, kde sa už dva roky zdokonaľuje, okrem medicínskych zručností, aj v slovenčine.

Pre Slovákov ste tak trochu exotická. Prezradíte, odkiaľ konkrétne ste prišli?

Pochádzam z malej skupiny ostrovov v Indickom oceáne, ktoré sa volajú Seychely. Žije tam približne 100-tisíc ľudí. Som z najväčšieho ostrova Mahé, na ktorom býva zhruba deväťdesiat percent celkového obyvateľstva a nachádza sa tam aj hlavné mesto Victoria.

Medicínu ste študovali na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Prečo ste sa rozhodli práve pre Slovensko?

Keď som doma skončila strednú školu, dostala som štipendium na vysokoškolské štúdium v zahraničí. Na výber som mala viacero možností – napríklad Budapešť alebo Prahu. Keďže som však poznala študentov, ktorí už boli v Martine a počula som o tamojšej univerzite dobré veci, bolo to pre mňa jasné.

Predtým ako ste sem vycestovali, čo ste o našej krajine vedeli?

To, že sa nachádza v Európe, ale viac veľmi nie. Vôbec som netušila, ako to tu vyzerá. Vedela som ale, že je tu dobrý a pokojný život.

Lekár, ktorý uprednostnil Slovensko Video Zdroj: TV Pravda

Vôbec ste neuvažovali, že zostanete študovať doma?

My lekárske fakulty nemáme. Najbližšia je možno v Dubaji, ale od nás tam študenti veľmi nechodia.

Keď ste prišli sem, aký ste mali zo Slovenska prvý dojem?

Podľa mňa je tu pekne. Celý život som predtým bývala na ostrove a vôbec som nevedela, ako to vyzerá v Európe. Je to tu úplne iné, to bol môj prvý dojem.

Prezradíte najväčší kultúrny šok, ktorý ste tu zažili?

Nie je to ani tak kultúrne, ako prirodzené, ale asi počasie. Respektíve jeho zmeny. Určite to bola vec, na ktorú som si musela zvykať najviac. Narodila som sa a vyrastala na tropickom ostrove, ktorý nie je väčší, ako niektoré európske mestá. Leto je tam celý rok a teplota nikdy neklesne pod 28 stupňov. Ani v noci. Zrazu som sa musela naučiť vrstviť oblečenie, nosiť zimné bundy, šály, čižmy. Také veci som predtým ani nevlastnila. A sneh som prvýkrát v živote videla až na Slovensku.

Po ukončení štúdia ste, pred dvomi rokmi, nastúpili do zvolenskej nemocnice. Čo rozhodlo, že tu zostanete?

Počas tretieho ročníka som spoznala svojho manžela, ktorý je Slovák. Spolu sme sa dohodli, že po škole tu zostanem žiť.

Mnohí sa ale určite čudujú, že pred slnečnými Seychelami ste uprednostnili, v porovnaní s vašou domovinou, trochu chladné Slovensko. Aké sú jeho pozitíva?

Pre mňa má Slovensko výhodu v tom, že veľa miest je dostupných autom – na rozdiel od Seychel, kde je najbližšia krajina vzdialená dve hodiny letu. Zostať som sa rozhodla aj preto, že medicína je tu oveľa rozvinutejšia ako u nás doma. Uvedomila som si, že sa tu môžem veľa naučiť – na inej úrovni, ako je možná v mojej krajine.

Ako by ste stručne zhodnotili naše zdravotníctvo?

Tu na Slovensku je viac možností pri akútnych stavoch. Na Seychelách pacientov s mozgovou príhodou nemôžu poslať na mechanickú trombektómiu. Dokonca ani akútna koronografia pri infarktoch nie je možná, takže z tohto pohľadu je medicína na Seychelách obmedzená. Možnosť rádioterapie tam tiež nie je, takže mnohí onkologickí pacienti sú posielaní do krajín ako Dubaj, India alebo Srí Lanka. Tak sa to, samozrejme, aj predražuje. Celkovo sa u nás komplikovanejšie stavy neliečia.

Zamerali ste sa na neurológiu. Vždy vás lákal tento odbor?

Skôr si neurológia vybrala mňa ako ja ju. Keď som skončila medicínu, ako čerstvý absolvent som si hľadala prácu a vôbec som netušila, na aké oddelenie by som chcela nastúpiť. Prišla som na pohovor do zvolenskej nemocnice, o ktorej som mala dobré referencie, a ponúkli mi miesto na neurológii. Tak som si povedala, prečo nie? Teraz som veľmi rada, že som sa tak rozhodla. Niekedy vás život zavedie presne tam, kam máte ísť.

Bývate vo Zvolene?

Manžel je Banskobystričan, takže sme v Banskej Bystrici. Denne dochádzam, ale to nie je žiadny problém.

Netajíte, že neurológia vás fascinuje. Čím konkrétne?

Tým, že každá časť mozgu a nervového systému je špecifická. Keď sa niečo pokazí, často sa prejaví veľmi typickými príznakmi. Napríklad – ak je poškodená určitá časť mozgu alebo centrálneho nervového systému, človek môže stratiť schopnosť rozprávať, zatiaľ čo problém v inej časti ovplyvní pohyb alebo rovnováhu. Je to ako riešenie zložitých hádaniek a postupné odhaľovanie, kde je problém.

A čo náš jazyk. Nerobil vám problém? Teraz hovoríte už veľmi slušne.

Učiť sa po slovensky pre mňa nebolo jednoduché, ale bola som motivovaná, lebo cudzie jazyky ma bavia. Okrem slovenčiny hovorím ešte tromi ďalšími – kreolčinou, angličtinovu a francúzštinou. Všetky tieto sú u nás, na ostrove, úradným jazykom.

Takže slovenčina vám išla ľahko?

Je to ťažký jazyk. Keď som skončila univerzitu, mala som učiteľku a brali sme online hodiny úplne od začiatku. Slovenčina je náročná, najmä gramatika – rody a skloňovanie. Pripomína mi to trochu francúzštinu. Veľmi mi pomohol aj môj manžel, mnohé veci sa nedajú naučiť len v škole. Tiež práca vytvára prostredie, v ktorom sa učím priebežne – v reálnych situáciách. To ma na tom baví, človek sa nezastaví a vždy je priestor zlepšovať sa.

Čo ste si zo svojej kultúry priniesli do života na Slovensku?

Jednoznačne jedlo. Varenie je pre mňa spôsob, ako si udržať kúsok Seychel pri sebe. Kreolská kuchyňa je plná chutí, korenín, čerstvých rýb, používa veľa kokosu a tropického ovocia. Aj keď tu nie je vždy jednoduché zohnať všetky suroviny, snažím sa pripravovať svoje obľúbené jedlá, kedykoľvek sa dá. Keď cestujem domov, vždy si donesiem suroviny – už som si priniesla celé ryby na grilovanie, údené ryby do šalátov, koreniny, konzervy s tuniakom, dokonca aj kečup používam seychelský.

Chutia vám aj slovenské jedlá?

Veľmi nie, sú príliš ťažké. Napríklad halušky vôbec nejem. Nič s bryndzou, ani kapustnicu. No haruľu aj pirohy mám rada.

Ako často sa vraciate na Seychely? Chýbajú vám?

Samozrejme, najmä moja rodina a súrodenci. Nie je ľahké byť tak ďaleko od domova. Za tie roky som zmeškala veľa dôležitých momentov ako sú svadby, pohreby či rodinné oslavy. Nie je jednoduché cestovať domov – nielen kvôli práci, ale aj preto, že let trvá približne jedenásť hodín. Keď k tomu pripočítam prestupy a cestu na letisko a odtiaľ, celá cesta trvá takmer 24 hodín.

To musí byť naozaj únavné.

Áno, preto nemá zmysel ísť tam len na pár dní. Vlani v októbri som však doma strávila skoro mesiac a dúfam, že sa čoskoro opäť vrátim. Našťastie, vďaka moderným technológiám sme s rodinou stále v kontakte.

Čo okrem rodiny vám tu ešte chýba?

Okrem jedla aj teplé počasie. Tu sa niekedy ráno zobudím a vonku je, aj teraz v lete, štrnásť stupňov. Cez deň sa to môže vyšplhať, tak ako dnes, aj na tridsať. Keď idem do práce, neviem, čo si mám obliecť. U nás je to stabilné.

Máte na Slovensku obľúbené miesto?

Je tu naozaj veľa krásnych lokalít. Pre mňa osobne bude vždy výnimočný Martin. Tam som počas štúdií bývala šesť rokov a prežila niektoré z najdôležitejších období. Je pre mňa niečo ako domov – práve tam som totiž prvýkrát bývala sama a začala sa tam aj celá moja slovenská cesta.

Ako trávite voľný čas?

Cez víkendy, keď nepracujem, navštevujeme s manželom rôzne miesta na Slovensku aj v susedných krajinách. Keďže je hudobník, často chodievame na koncerty nielen tu, ale aj do Prahy či Budapešti.